Wenn Nadel und Faden Alleinerziehenden Mut machen

Das Wiener Projekt „Mamas Werkstatt“ gibt Müttern Kraft, ihr Leben in die Hand zu nehmen – nicht nur am Tag der Alleinerziehenden am 28. September. Dass höchste Qualität bei den dort handgefertigten Designerstücken Pflicht ist, stört die dort arbeitenden Mamas nicht, im Gegenteil.
Der Zwettlerhof mit der prestigeträchtigen Adresse Stephansplatz 6 sieht aus wie viele andere Durchhäuser in der Innenstadt: auf der einen Seite ein schickes Café, auf der anderen Seite eine Boutique mit handgefertigten Taschen, Schals und mehr – bloß: Sowohl „Mamas Café“ auf der einen als auch „Mamas Werkstatt“ auf der anderen Seite sind weit mehr, nämlich Startpunkte in ein neues Leben für Alleinerziehende.
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