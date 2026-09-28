Wenn Nadel und Faden Alleinerziehenden Mut machen

Der Zwettlerhof mit der prestigeträchtigen Adresse Stephansplatz 6 sieht aus wie viele andere Durchhäuser in der Innenstadt: auf der einen Seite ein schickes Café, auf der anderen Seite eine Boutique mit handgefertigten Taschen, Schals und mehr – bloß: Sowohl „Mamas Café“ auf der einen als auch „Mamas Werkstatt“ auf der anderen Seite sind weit mehr, nämlich Startpunkte in ein neues Leben für Alleinerziehende.