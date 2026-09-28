Mann blieb nach Sturz mit Hals unter Zaun stecken

Mit einem Maschendrahtzaun kollidierte am Sonntag der Lenker eines E-Scooters in Hall in Tirol. Dabei stürzte er so unglücklich, dass er mit dem Hals unter dem Zaun hängen blieb und sich nicht mehr befreien konnte. Der Polizei gegenüber zeigte er sich nicht kooperativ.
Ein 62-jähriger Österreicher lenkte am Sonntag gegen 17.20 Uhr einen E-Scooter auf der B171 Tiroler Straße im Gemeindegebiet von Hall in Tirol. Auf Höhe eines Gewerbegebiets südöstlich des Stadtkerns dürfte der 62-Jährige von der Fahrbahn bzw. dem Gehsteig abgekommen und schließlich mit einem Maschendrahtzaun kollidiert sein.
Passantin fand Verunglückten
Er wurde von einer Passantin mit dem Hals unter dem Zaun hängend aufgefunden, kam jedoch nicht mehr selbstständig frei und musste durch Kräfte der alarmierten Feuerwehr befreit werden. In weiterer Folge wurde der Mann mit Verletzungen unbestimmten Grades in das Krankenhaus Hall in Tirol eingeliefert.
Unkooperatives Verhalten
Während der weiteren Unfallaufnahme verhielt sich der 62-Jährige gegenüber den Beamten unkooperativ und verweigerte die Durchführung eines Alkomattests, weshalb wegen mehrerer Verwaltungsübertretungen Anzeigen an die Bezirkshauptmannschaft Innsbruck erstattet werden.
Im Einsatz standen der Rettungsdienst, die Freiwillige Feuerwehr Hall in Tirol sowie eine Polizeistreife.
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