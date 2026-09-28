Rangnicks perfekter Spagat ließ Foda verzweifeln

Die Gäste schwärmen von Ex-ÖFB-Teamchef Franco Foda, mit dem man seit März 2024 ein völlig neues Selbstbewusstsein entwickelte, in der FIFA-Weltrangliste von Platz 102 auf 77 kletterte, sich beinahe ein WM-Ticket gesichert hatte. „Es ist speziell, ich hätte mich am Weg in die Gäste-Kabine fast verlaufen“, lächelte Foda. „Auf der Fahrt zum Stadion war die Stimmung super wie immer in Wien – nur, dass diesmal die vielen kosovarischen Fans gejubelt haben.“ Über 15.000 sorgten für mächtig Wirbel auf den Rängen, bei der Bundeshymne war aber kein einziger Pfiff zu hören, danach gab es Applaus.