Sechs-Tore-Spektakel findet keinen Sieger

Dabei drückte vor allem Tamas Tandari der Partie seinen Stempel auf. Der langjährige Pinzgauer Unterhaus-Kicker brachte die Hausherren nach 15 Minuten mit 1:0 in Führung. Niedernsill/Uttendorf, das zuletzt mit seiner Tormaschinerie für Furore gesorgt hatte, ließ sich davon aber nicht beeindrucken. Hannes Höller glich nur fünf Minuten später aus, Gabor Benedek Kuchta drehte die Partie kurz vor der Pause sogar. Doch noch vor dem Kabinengang schlugen die Juniors zurück: Martin Matyok stellte in der Nachspielzeit auf 2:2.