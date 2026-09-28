Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

FAN.AT-SPIEL DER RUNDE

Sechs-Tore-Spektakel findet keinen Sieger

Sport
28.09.2026 05:00
Mittendrin im Pinzgauer Derby: Tamas Tandari.
Mittendrin im Pinzgauer Derby: Tamas Tandari.(Bild: Andreas Tröster)
Porträt von Manuel Grill
Von Manuel Grill

Das fan.at-Spiel der Runde hielt, was es versprach! Im Pinzgauer Duell zwischen den Juniors des FC Pinzgau und der SG Niedernsill/Uttendorf in der 2. Klasse Süd/West bekamen die Zuschauer sechs Tore, mehrfache Wendungen und Spannung bis zum Schluss geboten.Mittendrin: Tamas Tandari.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Sechs Tore, Spannung bis zum Schluss und ein alter Bekannter, der einmal mehr zeigte, dass er das Toreschießen nicht verlernt hat: Das Pinzgauer Duell zwischen den Juniors des FC Pinzgau und der SG Niedernsill/Uttendorf in der 2. Klasse Süd/West hatte einiges zu bieten. Am Ende des fan.at-Spiels der Runde stand ein 3:3.

Dabei drückte vor allem Tamas Tandari der Partie seinen Stempel auf. Der langjährige Pinzgauer Unterhaus-Kicker brachte die Hausherren nach 15 Minuten mit 1:0 in Führung. Niedernsill/Uttendorf, das zuletzt mit seiner Tormaschinerie für Furore gesorgt hatte, ließ sich davon aber nicht beeindrucken. Hannes Höller glich nur fünf Minuten später aus, Gabor Benedek Kuchta drehte die Partie kurz vor der Pause sogar. Doch noch vor dem Kabinengang schlugen die Juniors zurück: Martin Matyok stellte in der Nachspielzeit auf 2:2.

Nach dem Seitenwechsel war es erneut Tandari, der für die Saalfeldner zur Stelle war. Mit seinem zweiten Treffer brachte der Routinier die Juniors in Minute 66 wieder in Front. Doch auch diesmal hielt der Vorsprung nicht lange. Nur vier Minuten später erzielte Erik Basista das 3:3 – gleichzeitig der Endstand.

Zitat Icon

Eine sensationelle Partie, da war für die Zuschauer alles dabei

Manfred Kapeller, Trainer SG Niedernsill/Uttendorf

„Eine sensationelle Partie, da war für die Zuschauer alles dabei“, schwärmte Niedernsill-Trainer Manfred Kapeller. Der durchaus zugab, dass der Gegner spielerisch Vorteile hatte: „Saalfelden hat eine starke Mannschaft aufgeboten, sie waren besser, aber wir kamen über den Kampf.“

Lesen Sie auch:
Hallein und der FC Pinzgau hinken noch hinterher.
Sport Tv Logo
Enge Resultate
Nach Reform und Start herrschen gemischte Gefühle
27.09.2026

Damit nahm die Spielgemeinschaft trotz zweimaligen Rückstands einen Punkt mit. Kapeller konnte damit gut leben: „Das Unentschieden geht in Ordnung, wir sind damit auch zufrieden.“

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Sport
28.09.2026 05:00
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs

Liebe Leserin, lieber Leser,

die Kommentarfunktion steht Ihnen ab 6 Uhr wieder wie gewohnt zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen
das krone.at-Team

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Ausland
In Europa: Hitzeglocke bringt noch einmal 40 Grad
93.480 mal gelesen
Auch in Österreich erwarten uns kommende Woche noch einmal ungewöhnlich hohe Temperaturen.
Motor
Riesen-Rückruf bei VW: Fast vier Millionen Autos!
85.427 mal gelesen
Der VW-Konzern muss Millionen Fahrzeuge zurückrufen.
Niederösterreich
E-Scooter-Fahrer reißt Stahltor aus Verankerung!
73.749 mal gelesen
Der Bursche rammte das Tor mit höllischer Geschwindigkeit, es wurde aus der Verankerung ...
Innenpolitik
Nach „Krone“-Interview: SPÖ völlig in Schockstarre
1504 mal kommentiert
Bekommt Andreas Babler Konkurrenz? Der Vizekanzler will es wohl noch nicht ganz wahrhaben.
Österreich
„Danke, Österreich!“ So funktioniert Integration
986 mal kommentiert
Mit der Flüchtlingswelle 2015 kamen sehr viele Menschen nach Österreich.
Kolumnen
Mit Zeiler gegen Babler in einen heißen SPÖ-Herbst
887 mal kommentiert
Bisher hat SPÖ-Chef Babler sein Amt verteidigen können – das „Ja, ich will“ von Ex-ORF-Chef ...

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf