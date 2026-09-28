Sechs-Tore-Spektakel findet keinen Sieger

Das fan.at-Spiel der Runde hielt, was es versprach! Im Pinzgauer Duell zwischen den Juniors des FC Pinzgau und der SG Niedernsill/Uttendorf in der 2. Klasse Süd/West bekamen die Zuschauer sechs Tore, mehrfache Wendungen und Spannung bis zum Schluss geboten.Mittendrin: Tamas Tandari.
Sechs Tore, Spannung bis zum Schluss und ein alter Bekannter, der einmal mehr zeigte, dass er das Toreschießen nicht verlernt hat: Das Pinzgauer Duell zwischen den Juniors des FC Pinzgau und der SG Niedernsill/Uttendorf in der 2. Klasse Süd/West hatte einiges zu bieten. Am Ende des fan.at-Spiels der Runde stand ein 3:3.
Dabei drückte vor allem Tamas Tandari der Partie seinen Stempel auf. Der langjährige Pinzgauer Unterhaus-Kicker brachte die Hausherren nach 15 Minuten mit 1:0 in Führung. Niedernsill/Uttendorf, das zuletzt mit seiner Tormaschinerie für Furore gesorgt hatte, ließ sich davon aber nicht beeindrucken. Hannes Höller glich nur fünf Minuten später aus, Gabor Benedek Kuchta drehte die Partie kurz vor der Pause sogar. Doch noch vor dem Kabinengang schlugen die Juniors zurück: Martin Matyok stellte in der Nachspielzeit auf 2:2.
Nach dem Seitenwechsel war es erneut Tandari, der für die Saalfeldner zur Stelle war. Mit seinem zweiten Treffer brachte der Routinier die Juniors in Minute 66 wieder in Front. Doch auch diesmal hielt der Vorsprung nicht lange. Nur vier Minuten später erzielte Erik Basista das 3:3 – gleichzeitig der Endstand.
Eine sensationelle Partie, da war für die Zuschauer alles dabei
Manfred Kapeller, Trainer SG Niedernsill/Uttendorf
„Eine sensationelle Partie, da war für die Zuschauer alles dabei“, schwärmte Niedernsill-Trainer Manfred Kapeller. Der durchaus zugab, dass der Gegner spielerisch Vorteile hatte: „Saalfelden hat eine starke Mannschaft aufgeboten, sie waren besser, aber wir kamen über den Kampf.“
Damit nahm die Spielgemeinschaft trotz zweimaligen Rückstands einen Punkt mit. Kapeller konnte damit gut leben: „Das Unentschieden geht in Ordnung, wir sind damit auch zufrieden.“
Liebe Leserin, lieber Leser,
die Kommentarfunktion steht Ihnen ab 6 Uhr wieder wie gewohnt zur Verfügung.
Mit freundlichen Grüßen
das krone.at-Team
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.