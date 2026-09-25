Österreichs Senioren bewegen sich zu wenig

Österreichs Seniorinnen und Senioren bewegen sich mehrheitlich zu wenig. Das geht aus einer neuen Studie der MedUni hervor. Als ausreichende Bewegung wurden mindestens 150 Minuten aerober physischer Aktivität pro Woche definiert.
Das ist jede Ausdauerbewegung leichter bis mittlerer Intensität, wie Schwimmen, Gehen, Laufen und Radfahren. Laut der Studie erfüllen 29,6 Prozent der 3995 Teilnehmerinnen und Teilnehmer ab 65 Jahren die Empfehlungen.
„Körperliche Aktivität spielt eine wichtige Rolle für die Erhaltung der Gesundheit und die Prävention chronischer Erkrankungen, insbesondere bei älteren Erwachsenen. Ziel dieser Studie war es, den Anteil von vier wichtigen chronischen Erkrankungen zu schätzen, der potenziell vermieden werden könnte, wenn alle älteren Erwachsenen in Österreich ausreichend aerob körperlich aktiv wären“, schrieben die Autorinnen und Autoren rund um Cristina Fastl vom Zentrum für öffentliche Gesundheit der MedUni Wien.
Um den möglichen Nutzen ausreichender körperlicher Aktivität in der Altersklasse der österreichischen Seniorinnen und Senioren abzuschätzen, verwendete das Forschungsteam Modellrechnungen. Dabei zeigte sich, dass mehr als 40 Prozent der Herzinfarkte durch ausreichend viel Bewegung verhindert werden könnten. Bei Schlaganfällen sind es 46,6 Prozent, bei Diabetes mellitus 35,8 Prozent.
„Anteil an chronischen Erkrankungen“
„Unzureichende aerobe körperliche Aktivität könnte einen erheblichen Anteil an verschiedenen chronischen Erkrankungen bei älteren Österreichern erklären“, heißt es in der Studie. Die angegebenen Werte seien allerdings hypothetisch und an der Obergrenze. „Dennoch unterstreichen sie die Bedeutung aerober körperlicher Aktivität für die Krankheitsprävention bei älteren Erwachsenen.“ Die Untersuchung wurde in „Das Gesundheitswesen“ veröffentlicht.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.