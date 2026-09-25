Österreichs Senioren bewegen sich zu wenig

Das ist jede Ausdauerbewegung leichter bis mittlerer Intensität, wie Schwimmen, Gehen, Laufen und Radfahren. Laut der Studie erfüllen 29,6 Prozent der 3995 Teilnehmerinnen und Teilnehmer ab 65 Jahren die Empfehlungen.

„Körperliche Aktivität spielt eine wichtige Rolle für die Erhaltung der Gesundheit und die Prävention chronischer Erkrankungen, insbesondere bei älteren Erwachsenen. Ziel dieser Studie war es, den Anteil von vier wichtigen chronischen Erkrankungen zu schätzen, der potenziell vermieden werden könnte, wenn alle älteren Erwachsenen in Österreich ausreichend aerob körperlich aktiv wären“, schrieben die Autorinnen und Autoren rund um Cristina Fastl vom Zentrum für öffentliche Gesundheit der MedUni Wien.