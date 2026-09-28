„Spätestens im Frühjahr ist David wieder dabei“

Österreichs Superstar David Alaba hat mit Udinese einen neuen Verein – aber hat der 34-Jährige auch noch im ÖFB-Nationalteam weiterhin eine Zukunft? Die „Krone“ hörte sich rund um Österreichs 3:1-Sieg gegen den Kosovo in der Nations League im Wiener Prater bei den Fans um. Und die sind geteilter Meinung...
Obwohl David Alaba seit Österreichs WM-Aus gegen Spanien kein Pflichtspiel mehr bestritten hat, steht der 34-Jährige bei den rot-weiß-roten Fans nach wie vor hoch im Kurs. Zumindest was Popularität und Beliebtheit betrifft. Rund um das gestrige Match gegen den Kosovo war der neue Verein des Wieners (Udinese Calcio) ein großes Gesprächsthema.
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