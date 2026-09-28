„Spätestens im Frühjahr ist David wieder dabei“

Obwohl David Alaba seit Österreichs WM-Aus gegen Spanien kein Pflichtspiel mehr bestritten hat, steht der 34-Jährige bei den rot-weiß-roten Fans nach wie vor hoch im Kurs. Zumindest was Popularität und Beliebtheit betrifft. Rund um das gestrige Match gegen den Kosovo war der neue Verein des Wieners (Udinese Calcio) ein großes Gesprächsthema.