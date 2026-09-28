Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar
Sport Tv Logo

ÖFB-Fans über Alaba

„Spätestens im Frühjahr ist David wieder dabei“

Fußball International
28.09.2026 05:30
Volle Haus gegen den Kosovo im Happel-Oval.
Volle Haus gegen den Kosovo im Happel-Oval.(Bild: GEPA)
Porträt von Alexander Hofstetter
Von Alexander Hofstetter

Österreichs Superstar David Alaba hat mit Udinese einen neuen Verein – aber hat der 34-Jährige auch noch im ÖFB-Nationalteam weiterhin eine Zukunft? Die „Krone“ hörte sich rund um Österreichs 3:1-Sieg gegen den Kosovo in der Nations League im Wiener Prater bei den Fans um. Und die sind geteilter Meinung...

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Obwohl David Alaba seit Österreichs WM-Aus gegen Spanien kein Pflichtspiel mehr bestritten hat, steht der 34-Jährige bei den rot-weiß-roten Fans nach wie vor hoch im Kurs. Zumindest was Popularität und Beliebtheit betrifft. Rund um das gestrige Match gegen den Kosovo war der neue Verein des Wieners (Udinese Calcio) ein großes Gesprächsthema.

Weiterlesen mit Ihrem digitalen Zugang
Paywall Skeleton

Mehr Krone+ Artikel

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Fußball International
28.09.2026 05:30
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Ausland
In Europa: Hitzeglocke bringt noch einmal 40 Grad
93.480 mal gelesen
Auch in Österreich erwarten uns kommende Woche noch einmal ungewöhnlich hohe Temperaturen.
Motor
Riesen-Rückruf bei VW: Fast vier Millionen Autos!
85.427 mal gelesen
Der VW-Konzern muss Millionen Fahrzeuge zurückrufen.
Niederösterreich
E-Scooter-Fahrer reißt Stahltor aus Verankerung!
73.749 mal gelesen
Der Bursche rammte das Tor mit höllischer Geschwindigkeit, es wurde aus der Verankerung ...
Innenpolitik
Nach „Krone“-Interview: SPÖ völlig in Schockstarre
1504 mal kommentiert
Bekommt Andreas Babler Konkurrenz? Der Vizekanzler will es wohl noch nicht ganz wahrhaben.
Österreich
„Danke, Österreich!“ So funktioniert Integration
986 mal kommentiert
Mit der Flüchtlingswelle 2015 kamen sehr viele Menschen nach Österreich.
Kolumnen
Mit Zeiler gegen Babler in einen heißen SPÖ-Herbst
887 mal kommentiert
Bisher hat SPÖ-Chef Babler sein Amt verteidigen können – das „Ja, ich will“ von Ex-ORF-Chef ...
Mehr Fußball International
„Schon etwas Gutes“
Gänsehaut! ÖFB-Debütant schreibt Geschichte
Misslungenes Heimdebüt
Klopp nach Blamage: „Darfst du nicht verlieren!“
ÖFB-Serie geht weiter
Rangnicks perfekter Spagat ließ Foda verzweifeln
Sport Tv Logo
ÖFB-Fans über Alaba
„Spätestens im Frühjahr ist David wieder dabei“
Nations-League-TICKER
Heute LIVE: Konferenz mit Italien und Frankreich
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake

Vorteilswelt

Alle Anzeigen

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf