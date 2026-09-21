Seniorenhandy mit Sorglos-Display: Emporia Smart 8

Der einzige österreichische Handyhersteller aus Linz geht mit einem neuen Senioren-Smartphone auf Kundenfang: Emporia hat sein handliches Smart 8 auf Robustheit getrimmt – und räumt trotzdem eine großzügige einjährige Display-Garantie ein. Stimmt auch das Drumherum? Krone+ hat das neue Emporia-Smartphone für Sie getestet.
Dass die Ingenieure von Emporia beim neuen Smart 8 großen Wert auf Handling und Robustheit gelegt haben, wird gleich beim Auspacken klar: Das Smart 8 kommt im angenehm handlichen 6,36-Zoll-Format daher, ist in einen stabilen Metallrahmen gehüllt – und hat an den Ecken außerdem gummierte Kantenschoner. Die Kamera steht nicht so weit aus dem Gehäuse hervor wie bei anderen Smartphones – und wenn man das Rückseiten-Cover abnimmt und das beiliegende Buch-Cover an seiner Stelle installiert, ist auch sie gut geschützt. Sollte trotz all dieser Vorkehrungen einmal etwas passieren, greift im ersten Jahr Emporias Garantie gegen Displaybruch. Angst vor Schäden braucht man damit nicht zu haben. Aber stimmt auch die übrige Technik?
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.