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Seniorenhandy mit Sorglos-Display: Emporia Smart 8

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21.09.2026 09:48
Beim Emporia Smart 8 haben die Nutzer die Wahl zwischen einem „Senioren-Interface“ mit ...
Beim Emporia Smart 8 haben die Nutzer die Wahl zwischen einem „Senioren-Interface“ mit XL-Schaltflächen – oder einem Standard-Android-Interface.(Bild: Dominik Erlinger)
Porträt von Dominik Erlinger
Von Dominik Erlinger

Der einzige österreichische Handyhersteller aus Linz geht mit einem neuen Senioren-Smartphone auf Kundenfang: Emporia hat sein handliches Smart 8 auf Robustheit getrimmt – und räumt trotzdem eine großzügige einjährige Display-Garantie ein. Stimmt auch das Drumherum? Krone+ hat das neue Emporia-Smartphone für Sie getestet.

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Dass die Ingenieure von Emporia beim neuen Smart 8 großen Wert auf Handling und Robustheit gelegt haben, wird gleich beim Auspacken klar: Das Smart 8 kommt im angenehm handlichen 6,36-Zoll-Format daher, ist in einen stabilen Metallrahmen gehüllt – und hat an den Ecken außerdem gummierte Kantenschoner. Die Kamera steht nicht so weit aus dem Gehäuse hervor wie bei anderen Smartphones – und wenn man das Rückseiten-Cover abnimmt und das beiliegende Buch-Cover an seiner Stelle installiert, ist auch sie gut geschützt. Sollte trotz all dieser Vorkehrungen einmal etwas passieren, greift im ersten Jahr Emporias Garantie gegen Displaybruch. Angst vor Schäden braucht man damit nicht zu haben. Aber stimmt auch die übrige Technik?

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