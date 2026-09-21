Seniorenhandy mit Sorglos-Display: Emporia Smart 8

Dass die Ingenieure von Emporia beim neuen Smart 8 großen Wert auf Handling und Robustheit gelegt haben, wird gleich beim Auspacken klar: Das Smart 8 kommt im angenehm handlichen 6,36-Zoll-Format daher, ist in einen stabilen Metallrahmen gehüllt – und hat an den Ecken außerdem gummierte Kantenschoner. Die Kamera steht nicht so weit aus dem Gehäuse hervor wie bei anderen Smartphones – und wenn man das Rückseiten-Cover abnimmt und das beiliegende Buch-Cover an seiner Stelle installiert, ist auch sie gut geschützt. Sollte trotz all dieser Vorkehrungen einmal etwas passieren, greift im ersten Jahr Emporias Garantie gegen Displaybruch. Angst vor Schäden braucht man damit nicht zu haben. Aber stimmt auch die übrige Technik?