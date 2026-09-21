Pkw bei Crash durch die Luft geschleudert

Der Pkw schanzte über einen kleinen Bach und schlug hart auf einer Straßenbegrenzung auf. Durch den Aufprall wurde der Pkw noch einmal in die Luft geschleudert. Das Auto drehte sich im Flug, schlug erneut auf dem Begrenzungshügel auf und wurde auf die Straße zurückkatapultiert. Anschließend kam der stark demolierte Pkw seitlich liegend zum Stillstand.