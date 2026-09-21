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Spektakuläre Szenen

Pkw bei Crash durch die Luft geschleudert

Vorarlberg
21.09.2026 09:38
Für die Bergungs- und Aufräumarbeiten musste die L 190 für eine Stunde komplett gesperrt werden.
Für die Bergungs- und Aufräumarbeiten musste die L 190 für eine Stunde komplett gesperrt werden.(Bild: Mathis Fotografie)
Porträt von Vorarlberg-Krone
Von Vorarlberg-Krone

Wilde Szenen spielten sich Montagfrüh in Nenzing (Vorarlberg) ab: Ein 41-jähriger Pkw-Lenker verlor die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam von der Straße ab. Das Auto wurde erst über einen Bach katapultiert und dann wieder auf die Straße zurückgeschleudert. Ein Notarzt kümmerte sich um den verletzten Fahrer.

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Der Mann war gegen 6.30 Uhr auf der L 190 unweit des Liebherr-Werks unterwegs, als er aus bislang ungeklärter Ursache mit seinem Wagen links von der Straße abkam. Ersten Informationen zufolge geriet das Auto auf eine Leitschiene und hob dadurch regelrecht ab.

Der Pkw geriet auf die Leitschiene und schanzte über einen kleinen Bach.
Der Pkw geriet auf die Leitschiene und schanzte über einen kleinen Bach.(Bild: Mathis Fotografie)
Dann schlug er hart auf einem Begrenzungshügel auf.
Dann schlug er hart auf einem Begrenzungshügel auf.(Bild: Mathis Fotografie)

Der Pkw schanzte über einen kleinen Bach und schlug hart auf einer Straßenbegrenzung auf. Durch den Aufprall wurde der Pkw noch einmal in die Luft geschleudert. Das Auto drehte sich im Flug, schlug erneut auf dem Begrenzungshügel auf und wurde auf die Straße zurückkatapultiert. Anschließend kam der stark demolierte Pkw seitlich liegend zum Stillstand.

Notarzt im Einsatz
Der Lenker wurde vor Ort durch den schnell herbeigeeilten Notarzt erstversorgt. Die Feuerwehr Nenzing sicherte den Unfallort und stellte das Auto wieder auf die Räder.

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Der Streckenabschnitt musste für die Bergungs- und Aufräumarbeiten rund eine Stunde komplett gesperrt werden. Anschließend leiteten die Einsatzkräfte den Verkehr wechselseitig an der Unglücksstelle vorbei.

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