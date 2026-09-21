Wespenspinne: Der Hingucker im Grashalmdschungel

Wer ihr zum ersten Mal begegnet, könnte sie leicht für eine exotische Besucherin halten: Mit ihrem schwarz-gelb-weiß gestreiften Hinterleib und den langen Beinen ist die Wespenspinne unverkennbar. Besonders auffällig ist auch ihr Radnetz, das sie meist knapp über dem Boden zwischen Grashalmen spannt und dessen Mitte ein charakteristisches Zickzack-Band durchzieht. Lange Zeit wurde angenommen, dass dieses auffällige Gespinst vor allem der Stabilisierung des Netzes dient. Inzwischen weiß man, dass dessen Funktion weitaus vielfältiger ist. Je nach Situation kann es unter anderem der Kommunikation oder auch der Orientierung dienen. Es hilft auch beim Aktivieren der Spinndrüsen, dem Speichern von hochwertigen Proteinen und beim Sammeln von Wasser.