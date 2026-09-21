„Nutzen Situation, um Marktstellung auszubauen“

Europäische Vertreter der KI-Branche reagieren zurückhaltend auf die Rufe aus den USA. „Einige etablierte Anbieter nutzen die Situation, um ihre Marktstellung auszubauen, und dringen auf eine Regulierung, die ihnen Vorteile verschafft“, erklärt nun etwa das französische Start-up Mistral, das als größte KI-Hoffnung in Europa gilt. Die durch die rasch wachsende Leistungsfähigkeit der KI-Modelle entstehenden Gefahren seien wohlbekannt. „Für europäische Firmen spielt die Diskussion keine Rolle“, erklärt auch Daniel Abbou, Geschäftsführer des deutschen KI-Verbands. „Wir müssen erst einmal den technologischen Rückstand aufholen.“