Nagelsmann gibt Wiesn-Comeback – mit Ohrringen!

Die verkorkste Fußball-Weltmeisterschaft in Nordamerika und das Aus als Deutschland-Teamchef mögen eine Zeit lang an ihm genagt haben, jetzt ist er aber endgültig wieder da: Julian Nagelsmann hat sich beim Auftakt des Münchner Oktoberfests gutgelaunt in der Öffentlichkeit zurückgemeldet! Aber nicht nur das: Auch eine äußerliche Veränderung ist an ihm festzustellen gewesen, neuerdings trägt der 39-Jährige Ohrringe ...