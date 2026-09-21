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Laura Stigger in Soldier Hollow Weltcup-Zehnte

Sport-Mix
21.09.2026 09:42
Laura Stigger
Laura Stigger(Bild: EPA/MAXIME SCHMID)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Short-Track-Weltmeisterin Laura Stigger hat das Cross-Country-Wochenende im Mountainbiken in Soldier Hollow/USA mit zwei zehnten Weltcup-Rängen absolviert!

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Im Hauptrennen am Sonntag fuhr die Tirolerin lange in der Top-Gruppe, musste dem hohen Tempo aber Tribut zollen.

Es gewann wie im Short Track die Italienerin Martina Berta.

Stiggers Landsfrauen Mona Mitterwallner und Tamara Wiedmann wurden 25. bzw. 28.

Ende nächster Woche findet in Lake Placid das Weltcup-Finale statt.

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