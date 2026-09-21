In Salzburgs Regierung ging es wie auf Basar zu

Es ist noch nicht ewig her: Am 14. Juni 2023, vor etwas mehr als drei Jahren, ist nach der jüngsten Landtagswahl die ÖVP-FPÖ-Koalition angelobt worden. An der Spitze stand Wilfried Haslauer, der bei seiner letzten Regierungsbildung für den Pakt mit der FPÖ viel Kritik einsteckte. Der Jurist ist inzwischen wieder als Anwalt tätig und übergab den Chefsessel Anfang Juni 2025 an Karoline Edtstadler. Und auch sonst blieb in der schwarz-blauen Landesregierung kaum ein Stein auf dem anderen.