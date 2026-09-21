In Salzburgs Regierung ging es wie auf Basar zu

Der Abgang von Landes-Vize Stefan Schnöll (ÖVP) fügt sich in ein gut bekanntes Bild: In gut drei Jahren seit der vergangenen Landtagswahl verließ mehr als die halbe Riege die Salzburger Landesregierung. Bei der Aufteilung der Ressorts ging es teilweise zu wie auf dem Basar ...
Es ist noch nicht ewig her: Am 14. Juni 2023, vor etwas mehr als drei Jahren, ist nach der jüngsten Landtagswahl die ÖVP-FPÖ-Koalition angelobt worden. An der Spitze stand Wilfried Haslauer, der bei seiner letzten Regierungsbildung für den Pakt mit der FPÖ viel Kritik einsteckte. Der Jurist ist inzwischen wieder als Anwalt tätig und übergab den Chefsessel Anfang Juni 2025 an Karoline Edtstadler. Und auch sonst blieb in der schwarz-blauen Landesregierung kaum ein Stein auf dem anderen.
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