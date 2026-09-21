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Victoria jetzt blond!

Das süße Geheimnis hinter Swarovskis neuem Look

Star-Style
21.09.2026 09:58
Victoria Swarovski hat sich bei ihrem neuen Style von ihrer Mama inspirieren lassen.
Victoria Swarovski hat sich bei ihrem neuen Style von ihrer Mama inspirieren lassen.(Bild: 2026 Gisela Schober)
Porträt von Daniela Altenweisl
Von Daniela Altenweisl

Frisch zur Wiesn-Saison hat Victoria Swarovski jetzt einen neuen Look präsentiert: Die 33-Jährige ist jetzt Platinblond – und das hat einen süßen Grund!

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Beim Almauftrieb in Käfer’s Wiesn-Schänke sorgte Swarovski für DEN Hingucker. Der Grund war nicht nur ihr cooler Dirndl-Style von Krüger, den die Moderatorin selbst mitentworfen hat, sondern vor allem ihre neue Haarfarbe.

„Mama ist für mich Stilikone“
Nach Dunkelbraun und einem Bronde-Look wagte Swarovski jetzt wieder einen neuen Style und wagte sich an ein leuchtendes, elegant nuanciertes Blond heran.

Victoria Swarovski trägt jetzt ein Blond, das eine Hommage an ihre Mama Alexandra ist.
Victoria Swarovski trägt jetzt ein Blond, das eine Hommage an ihre Mama Alexandra ist.(Bild: 2026 Gisela Schober)

Die Haarfarbe hat die 33-Jährige aber nicht zufällig gewählt, wie sie verriet. Es ist eine Hommage an ihre Mama Alexandra! „Meine Mama ist für mich eine echte Stilikone“, schwärmte Swarovski – und verriet weiter. „Ihr Blond hat mich schon immer fasziniert. Deshalb fühlt sich dieser Look nicht nur neu, sondern gleichzeitig sehr vertraut an.“

Entstanden ist die neue Haarfarbe übrigens gemeinsam mit Garnier GOOD, ausgesucht hat sich Swarovski Shade 9.1 Vanilla Blond. Und pünktlich zum Oktoberfest markiert das Blond für sie den Start in ein neues Style-Kapitel.

Victoria Swarovski trug für ihren Besuch auf der Wiesn ein Dirndl aus ihrer Krüger-Kollektion.
Victoria Swarovski trug für ihren Besuch auf der Wiesn ein Dirndl aus ihrer Krüger-Kollektion.(Bild: 2026 Gisela Schober)

Swarovski im selbst designten Dirndl ein Hingucker!
Doch auch Swarovskis Dirndl war ein echter Blickfang – und eine Premiere! Denn zum ersten Mal führte die Moderatorin ein Stück aus ihrer neuen Krüger-Kollektion aus.

Im Mittelpunkt der Kollektion steht ein moderner Schottenstil: Klassische Tartan-Muster treffen auf feminine Silhouetten, hochwertige Materialien und zeitgemäße Details. „Ich liebe Tracht, aber für mich darf sie überraschen und Persönlichkeit zeigen. Der Schottenstil bringt eine ganz neue Energie in die Kollektion: traditionsbewusst, aber gleichzeitig international, modern und ein bisschen rebellisch“, erklärte Victoria.

Dackel „Gustl“ trägt Swarovski immer bei sich: Neben ihrer funkelnden Kette findet sich in ihrem ...
Dackel „Gustl“ trägt Swarovski immer bei sich: Neben ihrer funkelnden Kette findet sich in ihrem Look auch eine Dackel-Brosche auf der Dirndl-Schleife.(Bild: 2026 Gisela Schober)

Für die Wiesn hatte sich Swarovski für ein elegantes Modell in Dunkelgrau entschieden. Mit außergewöhnlichen Details: So sorgte eine Dackel-Brosche an der Schürze für das gewisse Etwas. Denn Swarovskis Dackel „Gustl“ durfte ja auch gemeinsam mit seinem Frauerl für die Kampagnen-Bilder modeln. 

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Ihren Wiesn-Style komplettierte Swarovski mit schwarzen Stiefeletten mit hohem Absatz sowie funkelnden Schmuck und eine kleine schwarze Handtasche.

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