Das süße Geheimnis hinter Swarovskis neuem Look

Die Haarfarbe hat die 33-Jährige aber nicht zufällig gewählt, wie sie verriet. Es ist eine Hommage an ihre Mama Alexandra! „Meine Mama ist für mich eine echte Stilikone“, schwärmte Swarovski – und verriet weiter. „Ihr Blond hat mich schon immer fasziniert. Deshalb fühlt sich dieser Look nicht nur neu, sondern gleichzeitig sehr vertraut an.“