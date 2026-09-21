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Haus in Brand gesetzt

„Gerichts-Pingpong“ nach fehlgeleiteter Rakete

Oberösterreich
21.09.2026 07:00
Die Bewohner des Häuserblocks verloren als Folge des Brandes für mehrere Monate ihr Dach über ...
Die Bewohner des Häuserblocks verloren als Folge des Brandes für mehrere Monate ihr Dach über dem Kopf.(Bild: Kerschbaummayr Werner)
Porträt von Jürgen Pachner
Von Jürgen Pachner

Ein fehlgeleiteter Feuerwerkskörper hatte zu Silvester einen großen Wohnkomplex in Traun in Brand gesetzt und gewaltigen Sachschaden angerichtet. Ein junger Ungar (23) konnte als Verursacher ausgeforscht werden. Er soll sich deswegen vor Gericht verantworten, doch in welchem, musste nun ein Drei-Richter-Senat entscheiden.

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Es waren dramatische Szenen in der Silvesternacht in Traun: Ein großer, mehrstöckiger Wohnblock stand in Flammen, ein Großaufgebot an Einsatzkräften traf bei seiner Ankunft auf Menschen, die ins Freie flüchteten. Die Bewohner hatten alle ihre Habseligkeiten zurücklassen müssen, waren teils nur mit Pyjamas bekleidet und benötigten dringend Ersatzquartiere.

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