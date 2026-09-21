„Gerichts-Pingpong“ nach fehlgeleiteter Rakete

Es waren dramatische Szenen in der Silvesternacht in Traun: Ein großer, mehrstöckiger Wohnblock stand in Flammen, ein Großaufgebot an Einsatzkräften traf bei seiner Ankunft auf Menschen, die ins Freie flüchteten. Die Bewohner hatten alle ihre Habseligkeiten zurücklassen müssen, waren teils nur mit Pyjamas bekleidet und benötigten dringend Ersatzquartiere.