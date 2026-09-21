„Gerichts-Pingpong“ nach fehlgeleiteter Rakete

Ein fehlgeleiteter Feuerwerkskörper hatte zu Silvester einen großen Wohnkomplex in Traun in Brand gesetzt und gewaltigen Sachschaden angerichtet. Ein junger Ungar (23) konnte als Verursacher ausgeforscht werden. Er soll sich deswegen vor Gericht verantworten, doch in welchem, musste nun ein Drei-Richter-Senat entscheiden.
Es waren dramatische Szenen in der Silvesternacht in Traun: Ein großer, mehrstöckiger Wohnblock stand in Flammen, ein Großaufgebot an Einsatzkräften traf bei seiner Ankunft auf Menschen, die ins Freie flüchteten. Die Bewohner hatten alle ihre Habseligkeiten zurücklassen müssen, waren teils nur mit Pyjamas bekleidet und benötigten dringend Ersatzquartiere.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.