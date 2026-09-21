So belog René Benko seine Hausbank Raiffeisen

Ein halbes Jahr vor der Milliardenpleite Ende 2023 kam es bei der Raiffeisenlandesbank Niederösterreich Wien zu einer Krisensitzung: Dabei tischten René Benko und seine Manager der langjährigen Hausbank nicht die ganze Wahrheit auf. Die „Krone“ kennt die Fakten und die Hintergründe.
Im ersten Halbjahr 2023 hatte René Benko sprichwörtlich alle Hände voll zu tun. Einerseits galt es, in der Signa-Gruppe Notverkäufe über die Bühne zu bringen, etwa jenen von Kika/Leiner. Andererseits wollte der Signa-Gründer als Herrscher über sein Stiftungsgeflecht weiterhin den Schein wahren, einer der reichsten Österreicher zu sein: Er traf zum Teil kuriose Kaufentscheidungen, etwa im Fall eines Millionenpferdes.
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