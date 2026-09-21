So belog René Benko seine Hausbank Raiffeisen

Im ersten Halbjahr 2023 hatte René Benko sprichwörtlich alle Hände voll zu tun. Einerseits galt es, in der Signa-Gruppe Notverkäufe über die Bühne zu bringen, etwa jenen von Kika/Leiner. Andererseits wollte der Signa-Gründer als Herrscher über sein Stiftungsgeflecht weiterhin den Schein wahren, einer der reichsten Österreicher zu sein: Er traf zum Teil kuriose Kaufentscheidungen, etwa im Fall eines Millionenpferdes.