Nur 101.500 Zuschauer! Ein Bauchfleck mit Ansage

Das Kopfschütteln über den eigenwilligen Termin für das MotoGP-Rennen in Spielberg war berechtigt. Das zeigten gestern die schwachen Zuschauerzahlen brutal auf. Immerhin: Für das nächste Jahr hat man dazugelernt und man darf wieder auf Besserung hoffen.
Was für Emotionen die MotoGP doch entfachen kann! Durch die KTM-Box brauste eine Welle der Ekstase, als Pedro Acosta am Sonntag endlich sein ersten Rennen gewonnen und damit die Durststrecke der Mattighofener beendet hatte. Schade, dass er das nicht vor einem orangenen Fahnenmeer auf der hauseigenen Tribüne feiern konnte. Die wurde 2025 in den Nachwehen der Insolvenz gestrichen – mit ein Grund, warum damals die Zuschauerzahlen absackten.
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