Bis auf Olympia hat dieser Klub alles erlebt

Kaum ein Sportverein in Salzburg hat eine solche Geschichte wie der Ruderklub Möve Salzburg. Gegründet hat sich der Verein am 10. Februar 1923, das erste Bootshaus wurde an der Salzach im Bereich des heutigen Aya-Bades errichtet. „Angeblich“, erzählt Ehrenpräsident Gottfried Eisinger, „hat man den Verein so benannt, weil es damals so viele Möwen an der Salzach gegeben hat.“ Bald stellten die Gründer um Fritz Wonka fest, dass der Fluss für einen Ruderbetrieb ungeeignet war, so übersiedelte man an den Wallersee und blieb bis heute dort.