Rätsel um rostigen Schatz aus der Donau ist gelöst

Die Fachwelt spricht von einem Sensationsfund, Jahrtausende verborgen unter einer dicken Schicht Rost am Grunde der Donau bei Deinham in der Gemeinde Hartkirchen in Oberösterreich. Als Arbeiter vor einigen Jahren beim Kiesabbau im alten Flussbett der Donau auf die Findlinge stießen, konnten sie die Bedeutung nicht erahnen.