Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Horror-Tat in Leoben

Mutter schnitt Sohn Samuel (11) die Kehle durch

Steiermark
21.09.2026 10:08
Am 30. Jänner schnitt eine gebürtige Wienerin ihrem Sohn in der gemeinsamen Wohnung im ...
Am 30. Jänner schnitt eine gebürtige Wienerin ihrem Sohn in der gemeinsamen Wohnung im steirischen Leoben die Kehle durch und stach weitere, unzählige Male auf ihn ein.(Bild: Jürgen Fuchs)
Porträt von Monika König-Krisper
Von Monika König-Krisper

Die Geschichte ist an Horror kaum zu überbieten: Am 30. Jänner schnitt eine gebürtige Wienerin ihrem Sohn in der gemeinsamen Wohnung im steirischen Leoben die Kehle durch und stach weitere, unzählige Male auf ihn ein. Vor dem Geschworenengericht sagt sie, sie habe Stimmen gehört und wollte ihn vor einem schlechten Leben bewahren. Doch die Gutachter sind vom Gegenteil überzeugt ...

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

„Das ist heute keine leichte Kost, es wird Sie auch nach dem Verhandlungstag noch beschäftigen. Schonen kann ich Sie leider nicht. Sie müssen jedes noch so grausliche Detail kennen, ich muss Ihnen die volle Wahrheit antun“, bereitet Staatsanwältin Viktoria Steinecker die Geschworenen auf die schrecklichen Details einer Horror-Tat, die eine 39-jährige gebürtige Wienerin begangen hat, vor. Geschehen ist alles am 30. Jänner dieses Jahres in der Wohnung eines Mehrparteienhauses im steirischen Leoben.

Mit Küchenmesser zugestochen
Mit einem Brotmesser durchtrennte die Frau ihrem elf Jahre alten Sohn Samuel im Badezimmer die Kehle und stach danach mit einem anderen Küchenmesser unzählige Male auf ihn ein. „Das hat er aber nicht mehr mitbekommen, da war er schon tot“, setzt die Staatsanwältin ihr Anfangsplädoyer fort.

Dann wollte sie sich selbst richten, was ihr aber nicht gelang. Kurz wurde sie zwar bewusstlos, wählte aber nach dem Erwachen den Notruf. Doch: „Dort hat sie nicht gesagt, was sie getan hat. Sie können sich also vorstellen, welchen Schock die Rettungsleute erlitten haben, als sie das tote Kind gesehen haben!“

Der vorsitzende Richter Roman Weiß
Der vorsitzende Richter Roman Weiß(Bild: Jürgen Fuchs)

Schulassistentin mit schwieriger Vergangenheit
Geständig ist die Frau, die selbst Misshandlungen erfahren haben soll und jahrelang drogenabhängig war, zwar. Jedoch: „Sie ist vor ihrer Familie geflüchtet, um ein neues Leben aufzubauen mit ihrem Sohn. Sie hat sich liebevoll um ihn gekümmert, er war ihr Lebensmittelpunkt. Gearbeitet hat sie als Schulassistentin, mit Kindern hatte sie also jeden Tag zu tun“, sagt ihr Verteidiger.

Um ihre Traumata aus der Kindheit aufzuarbeiten, begab sie sich laut ihren Angaben in Psychotherapie, brach diese jedoch ab und las sich selbst in Bücher ein. Jedoch entstanden daraus Verschwörungstheorien, und sie war überzeugt, Stimmen hätten ihr eine schlechte Zukunft für ihren Sohn prophezeit. Behörden würden sich in satanistischen Kreisen bewegen, ihr Kind sei nicht zu retten. Davor wollte sie ihn bewahren, erklärt der Verteidiger.

Zitat Icon

Ihr war vollkommen klar, dass sie gerade ihr Kind umbringt und dass sie das nicht tun darf. Die Mutter hat ihrem eigenen Sohn die Kehle durchgeschnitten. 

Staatsanwältin Viktoria Steinecker

Bild: Jürgen Fuchs

Staatsanwältin Viktoria Steinecker ist jedoch überzeugt: „Sie will Sie, die Geschworenen, damit in die Irre führen, damit sie ihrer Strafe entgeht und frei kommt.“ Sowohl Gerichtspsychologin als auch Gerichtspsychiater bestätigen, dass sie zum Zeitpunkt der Tat an einer schwerwiegenden psychischen Erkrankung gelitten hat. Steinecker: „Die Überprüfung fiel eindeutig aus! Ihr war vollkommen klar, dass sie gerade ihr Kind umbringt und sie das nicht tun darf. Die Mutter hat ihrem eigenen Sohn die Kehle durchgeschnitten und ihn brutal ermordet.“

In den heutigen Abendstunden werden die Geschworenen entscheiden, was mit der Angeklagten geschehen soll – ob sie eine Strafe erhält oder in ein forensisch--therapeutisches Zentrum eingewiesen wird. 

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Steiermark
21.09.2026 10:08
Jetzt kommentieren
Ähnliche Themen
Leoben
Küchenmesser
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Steiermark

krone.tv

Elif Eralp, Spitzenkandidatin der Linke in Berlin
Türkische Wurzeln
Diese Frau könnte Berlins Bürgermeisterin werden
Virtual Reality
Polizei trainiert den Ernstfall mit Spezialbrille
So kennen die meisten Kabarett-Fans Günther „Gunkl“ Paal.
Kabarettist erpresst
„Paal fordert von Frauen hohe Geldsumme zurück“
Wo die Späne fliegen
Forstarbeiter: „Sind prinzipiell die Bösen …“
Vom Stamm zur Flamme
Waldspaziergang? „Bald nur noch mit der Machete!“
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Außenpolitik
Albtraum für Merz: CDU fliegt erstmals aus Landtag
171.875 mal gelesen
Wahltag der Extreme in Deutschland: In Berlin greift die Linke nun nach der Macht (li.), in ...
Österreich
„Da hab ich das alles einfach tun müssen …“
112.392 mal gelesen
Krone Plus Logo
Der 63-Jährige in einem Video, das er vor wenigen Tagen auf Facebook veröffentlich hat: „Ich ...
Innenpolitik
30.000 € Steuergeld für Foto von Wolfgang Sobotka
110.323 mal gelesen
Wolfgang Sobotka sorgt auch nach seiner Amtszeit noch für kostspielige Kunst im Parlament.
Außenpolitik
Albtraum für Merz: CDU fliegt erstmals aus Landtag
2049 mal kommentiert
Wahltag der Extreme in Deutschland: In Berlin greift die Linke nun nach der Macht (li.), in ...
Außenpolitik
Raffinerie in Moskau brennt nach Drohnenangriff
1080 mal kommentiert
In Moskau brennt am letzten Tag der Parlamentswahl die wichtigste Raffinerie Russlands.
Wien
20 Beamte müssen täglich Terror-Bubi (16) bewachen
915 mal kommentiert
Schon mit 14 Jahren macht der Terror-Bubi mit seinem Attentats-Plan in der „Krone“ Schlagzeilen. ...
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf