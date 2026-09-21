Mutter schnitt Sohn Samuel (11) die Kehle durch

Staatsanwältin Viktoria Steinecker ist jedoch überzeugt: „Sie will Sie, die Geschworenen, damit in die Irre führen, damit sie ihrer Strafe entgeht und frei kommt.“ Sowohl Gerichtspsychologin als auch Gerichtspsychiater bestätigen, dass sie zum Zeitpunkt der Tat an einer schwerwiegenden psychischen Erkrankung gelitten hat. Steinecker: „Die Überprüfung fiel eindeutig aus! Ihr war vollkommen klar, dass sie gerade ihr Kind umbringt und sie das nicht tun darf. Die Mutter hat ihrem eigenen Sohn die Kehle durchgeschnitten und ihn brutal ermordet.“