Salzburg Festspiele, LASK patzt & Altacher Laterne

Vor der Länderspielpause fegt Red Bull Salzburg Sturm Graz vom grünen Rasen! In „Bundesliga kompakt“ gibt es aber nicht nur die Stimmen nach dem Spitzenspiel in Wals-Siezenheim. Unsere „Krone“-Redakteure liefern exklusive Einblicke in die Spiele vom Wochenende. Dabei gibt der LASK in Hartberg die Tabellenführung ab und die Altacher gehen nach der Niederlage im Ländle-Derby als Schlusslicht in die Länderspielpause.