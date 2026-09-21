Bregenz verlor in St. Pölten nicht nur das Spiel

Lange sah es so aus, als ob SW Bregenz in St. Pölten nicht nur das erste Auswärtstor der Saison schießen, sondern auch den ersten „Dreier“ in der Fremde einfahren könnte. Ein Traum, der in der Schlussviertelstunde platzte. Doch dem nicht genug: Mit Henrique Torelli und Rodrigo Souza drohen nun gleich zwei Defensiv-Brasilianer verletzt auszufallen.
„Mir fällt es sehr schwer, etwas Positives aus diesem Spiel mitzunehmen“, machte SW Bregenz-Sportkoordinator Patrick Schneider kein Hehl aus seiner großen Enttäuschung nach der 1:2-Niederlage in St. Pölten am Samstag. „Wir waren in der ersten Halbzeit klar überlegen, hätte eigentlich 3:0 oder 4:0 führen und das Spiel vorentscheiden müssen.“
„Fußball ist unerklärlich“
Das taten die Vorarlberger aber nicht. Zwar hatte Gabryel in der 40. Minuten endlich den Auswärtsfluch gebrochen und den ersten Ligatreffer der Festspielstädter im vierten Spiel außerhalb des ImmoAgentur-Stadions erzielt. Allerdings kamen die Gastgeber in Minute 75 durch Gabriel David zuerst zum Ausgleich und in der sechsten Minute der Nachspielzeit durch ein unglückliches Eigentor von Lucas Dantas sogar noch zum Sieg. „Fußball ist manchmal einfach unerklärlich“, war Schneider ratlos.
Gleich zwei Verletzte
Aber nicht nur die Niederlage schmerzte. Auch die Tatsache, dass Innenverteidiger Henrique Torelli bereits in der achten Minute und Außenverteidiger Rodrigo Souza – der für Torseinen brasilianischen Landsmann eingewechselt wurde – verletzt vom Feld mussten. Während bei Torelli der Verdacht auf eine Sprunggelenkverletzung besteht, ist zu befürchten, dass Rodrigos Knie massiven Schaden genommen hat.
MRT-Check soll Gewissheit bringen
„Beide waren am Samstag noch in St. Pölten im Krankenhaus. Klarheit werden wir aber erst nach einer MRT-Untersuchung in Bregenz haben, die für Montag angesetzt ist“, sagte Schneider, der erst am Sonntagmorgen um 5 Uhr vom Auswärtstrip nach Niederösterreich zurückgekommen war.
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