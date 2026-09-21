Bregenz verlor in St. Pölten nicht nur das Spiel

„Fußball ist unerklärlich“

Das taten die Vorarlberger aber nicht. Zwar hatte Gabryel in der 40. Minuten endlich den Auswärtsfluch gebrochen und den ersten Ligatreffer der Festspielstädter im vierten Spiel außerhalb des ImmoAgentur-Stadions erzielt. Allerdings kamen die Gastgeber in Minute 75 durch Gabriel David zuerst zum Ausgleich und in der sechsten Minute der Nachspielzeit durch ein unglückliches Eigentor von Lucas Dantas sogar noch zum Sieg. „Fußball ist manchmal einfach unerklärlich“, war Schneider ratlos.