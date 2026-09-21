WM-Gold im Zeitfahren an Evenepoel und Reusser

„Ich habe es mir sehr gut eingeteilt!“

„Ich habe es mir sehr gut eingeteilt“, sagte Schweinberger, die sich nach der Verletzung sehr fokussiert auf dieses Rennen vorbereitet hatte. „Aber die Rennhärte, dass man hinten raus noch pusht, wenn man müde wird, wenn es zäh wird, das kann man nur im Rennen richtig trainieren.“