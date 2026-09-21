WM-Gold im Zeitfahren an Evenepoel und Reusser

Zum Auftakt der Straßenrad-WM in Montreal hat Remco Evenepoel am Sonntag zum vierten Mal in Folge den Sieg im Zeitfahren geholt und damit den Rekord von Tony Martin eingestellt!
Der Belgier setzte sich nach 39,2 Kilometern mit 57 Sekunden Vorsprung auf den Italiener Filippo Ganna durch, der zum dritten Mal Zweiter wurde. Bronze ging an den Franzosen Paul Seixas. Bei den Frauen verteidigte die Schweizerin Marlen Reusser ihren Titel erfolgreich, Christina Schweinberger wurde 17.
Die 29-jährige Schweinberger, die WM-Dritte von 2023, fuhr ihr erstes Rennen nach dem Handgelenksbruch bei der Tour de France Anfang August und wies am Schluss mehr als drei Minuten Rückstand auf. Reusser setzte sich an ihrem 35. Geburtstag in 50:24 Minuten mit 40 Sekunden Vorsprung klar vor der Britin Zoe Bäckstedt und der Deutschen Franziska Koch durch.
„Ich habe es mir sehr gut eingeteilt!“
„Ich habe es mir sehr gut eingeteilt“, sagte Schweinberger, die sich nach der Verletzung sehr fokussiert auf dieses Rennen vorbereitet hatte. „Aber die Rennhärte, dass man hinten raus noch pusht, wenn man müde wird, wenn es zäh wird, das kann man nur im Rennen richtig trainieren.“
Sie sei dankbar, dass sie teilnehmen habe können. „Aber sicher, wenn man einmal Dritte war, hofft man immer, dass man das noch einmal schafft.“ Sie wolle es das nächste Mal wieder versuchen.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.