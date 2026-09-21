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WM-Gold im Zeitfahren an Evenepoel und Reusser

Sport-Mix
21.09.2026 09:10
Remco Evenepoel
Remco Evenepoel(Bild: AFP/ANDREJ IVANOV)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Zum Auftakt der Straßenrad-WM in Montreal hat Remco Evenepoel am Sonntag zum vierten Mal in Folge den Sieg im Zeitfahren geholt und damit den Rekord von Tony Martin eingestellt!

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Der Belgier setzte sich nach 39,2 Kilometern mit 57 Sekunden Vorsprung auf den Italiener Filippo Ganna durch, der zum dritten Mal Zweiter wurde. Bronze ging an den Franzosen Paul Seixas. Bei den Frauen verteidigte die Schweizerin Marlen Reusser ihren Titel erfolgreich, Christina Schweinberger wurde 17.

Die 29-jährige Schweinberger, die WM-Dritte von 2023, fuhr ihr erstes Rennen nach dem Handgelenksbruch bei der Tour de France Anfang August und wies am Schluss mehr als drei Minuten Rückstand auf. Reusser setzte sich an ihrem 35. Geburtstag in 50:24 Minuten mit 40 Sekunden Vorsprung klar vor der Britin Zoe Bäckstedt und der Deutschen Franziska Koch durch.

„Ich habe es mir sehr gut eingeteilt!“
„Ich habe es mir sehr gut eingeteilt“, sagte Schweinberger, die sich nach der Verletzung sehr fokussiert auf dieses Rennen vorbereitet hatte. „Aber die Rennhärte, dass man hinten raus noch pusht, wenn man müde wird, wenn es zäh wird, das kann man nur im Rennen richtig trainieren.“

Sie sei dankbar, dass sie teilnehmen habe können. „Aber sicher, wenn man einmal Dritte war, hofft man immer, dass man das noch einmal schafft.“ Sie wolle es das nächste Mal wieder versuchen.

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