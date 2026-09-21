Unterhaus-Team trat ab: „Schiri war gegen uns!“

News aus dem Kärntner Fußball-Unterhaus: In der 2. Klasse D geschah Kurioses, das nun zu einem Fall für den Strafausschuss wird! In der Kärntner Liga siegte am Sonntag Landskron gegen Launsdorf trotz langer Unterzahl. Und die Zweitliga-Girls der Austria Klagenfurt sind bärenstark unterwegs. . .