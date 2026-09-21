Reality-Queen Vanessa zieht mit Krappi auf die Alm

Von „Match in Paradise“ ins Forsthaus

Im Rampenlicht zu stehen, kennen die beiden bereits sehr gut. So begann Krappi seine Karriere vor allem durch seine Social-Media-Inhalte. Heute zählt er zu den bekanntesten Internet-Stars des Landes. Nach einer Auszeit von der Öffentlichkeit wagte er 2025 den ersten Schritt ins Reality-TV und suchte bei „Match in Paradise“ die große Liebe.