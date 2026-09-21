Reality-Queen Vanessa zieht mit Krappi auf die Alm

Seit Jahren sind die beiden Oberösterreicher Manuel „Krappi“ Krappinger und Vanessa eng befreundet. Jetzt steht für sie ein neues, gemeinsames Abenteuer auf dem Programm: das „Forsthaus Rampensau“.
Mit Manuel „Krappi“ Krappinger und Vanessa zieht ein kameraerprobtes Duo ins „Forsthaus Rampensau“. Der 31-jährige Internet-Star und die 27-jährige Reality-Queen pflegen schon lange eine enge Freundschaft. Wie sie als Team agieren, wollen sie jetzt auf der Kärntner Alm unter Beweis stellen.
Von „Match in Paradise“ ins Forsthaus
Im Rampenlicht zu stehen, kennen die beiden bereits sehr gut. So begann Krappi seine Karriere vor allem durch seine Social-Media-Inhalte. Heute zählt er zu den bekanntesten Internet-Stars des Landes. Nach einer Auszeit von der Öffentlichkeit wagte er 2025 den ersten Schritt ins Reality-TV und suchte bei „Match in Paradise“ die große Liebe.
Dort war übrigens auch Team-Kollegin Vanessa dabei, nur ein Jahr davor in Staffel 2. Als Hottie verdrehte sie den Männern ordentlich die Köpfe. Während es bei beiden auf Kreta nicht über erstes leichtes Herzklopfen hinausging, sind Krappi und Vanessa im „Forsthaus Rampensau“ deutlich mehr in ihrem Element.
„Ich liebe Partys“
„Datingshows sind schon lustig, aber meine ganze Persönlichkeit kann ich wohl eher im Forsthaus präsentieren: Ich liebe Party und steh auf sportliche Herausforderungen“, meint Krappi. Und auch Teamkollegin Vanessa sagt: „Krappi und ich sind das perfekte Duo. Wir vertrauen uns, sind ehrgeizig und challengen uns gerne. Ich denke, dass wir weit kommen werden.“
Den anderen Bewohnern wollen die beiden offen und entspannt begegnen. Besonders gespannt ist Krappi auf bekannte ATV-Gesichter: „Ich hoffe auf viele ATV-Charaktere, beispielsweise aus dem Gemeindebau, weil die einfach die allerlustigsten sind.“ Vanessa sieht die größte Herausforderung hingegen im Zusammenleben auf engem Raum: „Einerseits bin ich Heimscheißerin, andererseits kann ich zwar wie ein Stein schlafen, aber auch schnarchen wie ein Sägewerk.“
Wer holt sich den Sieg?
Wie werden Krappi und Vanessa sich schlagen? Die Konkurrenz steht schon in den Startlöchern: die Reality-Queens Beverly & Elsa, das „Gemeindebau“-Duo Susi & Norbert, Society-Größe Simone Lugner und Zirkusdirektor Alexander sowie die Drag-Queens Philisha Conditioner & Shira, die Party-Boys Phillip & Rafael, das Dreamteam Julia & Ebru, die Turteltauben Peter & Alisa sowie die Teenie-Eltern Lisa & Geri.
Die 5. Staffel von „Forsthaus Rampensau“ startet am 9. Oktober und ist dann immer freitags um 20:15 Uhr auf JOYN & ATV zu sehen.
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