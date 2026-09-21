Rangnick lässt bereits 198 Teamchefs hinter sich!

Gegen Israel, den Kosovo und Irland startet Österreich den nächsten Anlauf Richtung A-Liga in der Nations League. Danach will Rot-weiß-Rot mit Ralf Rangnick zum dritten Großereignis in Folge – schon jetzt lässt der Teamchef weltweit 198 Kollegen hinter sich!
Kevin Danso. Xaver Schlager. Und Rückkehrer Max Wöber. Drei Mann von der allerersten Rangnick-Startelf beim 3:0-Sieg gegen Kroatien am 3. Juni 2022 stehen noch im Kader für die Heimspiele in der Nations League. Was weniger wilden Wechselspielchen geschuldet ist, sondern Verletzungen (Laimer), Pausen (Sabitzer), und dem Faktor Zeit (Arnautovic, Lindner, Trauner, Weimann, Onisiwo, Lainer).
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.