Rangnick lässt bereits 198 Teamchefs hinter sich!

Kevin Danso. Xaver Schlager. Und Rückkehrer Max Wöber. Drei Mann von der allerersten Rangnick-Startelf beim 3:0-Sieg gegen Kroatien am 3. Juni 2022 stehen noch im Kader für die Heimspiele in der Nations League. Was weniger wilden Wechselspielchen geschuldet ist, sondern Verletzungen (Laimer), Pausen (Sabitzer), und dem Faktor Zeit (Arnautovic, Lindner, Trauner, Weimann, Onisiwo, Lainer).