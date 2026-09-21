ICE-Beamter schoss Essenslieferant in Texas nieder

Bürgermeister wütend, aber nicht überrascht

„Eine Untersuchung, die ICE allein und unter Ausschluss anderer leitet, wäre aus meiner Sicht nicht glaubwürdig“, sagte Bürgermeister Watson. Er sei wütend, aber nicht überrascht über die Schießerei. Der ebenfalls demokratische US-Abgeordnete Greg Casar erklärte, er habe angesichts der jüngst verstärkten ICE-Aktivitäten in Austin davor gewarnt, dass jemand angeschossen werden könnte. „Leider hat sich ICE bei Schießereien in anderen Städten nicht an die Wahrheit gehalten“, sagte Casar mit Verweis auf einen früheren Fall.