„Ist das Begräbnis bei diesem Gewinn enthalten?“

Mit 84 Jahren war Klaus Sasse am Wochenende der erfahrenste Spieler im Golfclub Semmering, der heuer seinen 100. Geburtstag beging und damit der älteste Golfplatz Österreichs ist. Der Berliner lächelte: „Dieses Mal bin ich mit dem Auto gekommen und nicht mit der Pferdekutsche.“ Alles andere erinnerte bei der Austrian Open Hickory Championship an die 20er-Jahre. Die Teilnehmer schlugen mit über 100 Jahre alten aus Hickory-Holz (eine nordamerikanische und chinesische Nussbaum-Art) gefertigten Schlägern ab.