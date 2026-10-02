Supercomputer-Anbieter aus Europa baut kräftig aus

554-Millionen-Projekt für französischen Staat

Derzeit baut der Hersteller parallel zu dem finnischen System den 554 Millionen Euro teuren Supercomputer „Alice Recoque“ für den französischen Staat. Auch Europas erster Exascale-Rechner „Jupiter“ im Forschungszentrum Jülich stammt von den Franzosen. Der französische Staat hatte die Sparte Ende März für bis zu 404 Millionen Euro von dem hoch verschuldeten IT-Konzern Atos übernommen. Daraus formte die Regierung vor wenigen Monaten das Staatsunternehmen Bull AI. Die Übernahme gilt als strategisch wichtig, da die Rechner unter anderem für die Simulation von Atomtests genutzt werden.