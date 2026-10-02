In Innsbruck entsteht Prototyp für Quanteninternet

„Aufbauend auf dem Innsbrucker Know-how werden wir zwei Netzwerke mit Ionenfallen-Quantencomputern im Großstadt-Maßstab über eine Entfernung von mehreren hundert Kilometern miteinander verbinden“, sagt Tracy Northup vom Institut für Experimentalphysik der Universität Innsbruck. „Zunächst bestehen die Netzwerkverbindungen aus Glasfaserleitungen in unseren Labors, doch in Zukunft könnten diese Leitungen eine ganze Stadt vernetzen oder entfernte Städte miteinander verbinden“, fügt Ben Lanyon, ebenfalls vom Institut für Experimentalphysik, hinzu. Die beiden Netzwerke im Großstadtmaßstab werden drei Ionenfallen-Quantencomputer umfassen. Die Übertragung zwischen den beiden Netzwerken über Glasfaser, die sich über Hunderte von Kilometern erstrecken wird, wird durch sogenannte Quanten-Repeater ermöglicht, deren Hardware von Projektpartnern in Barcelona geliefert wird.