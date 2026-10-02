100 Jobs weg! Kahlschlag unter dem Giebelkreuz

Bittere Nachrichten für mehr als hundert Mitarbeiter der Raiffeisen-Lagerhäuser: An mehreren Standorten in Niederösterreich soll es zu einem massiven Personalabbau kommen. Die betroffenen Beschäftigten wurden diese Woche über die geplanten Kündigungen informiert.
Horror-Nachricht im Weiten Land – gerade in einer Zeit, in der die wirtschaftliche Lage ohnehin angespannt ist. „Das ist ein herber Schlag für die Betroffenen in einem ohnehin schwierigen Arbeitsmarkt“, sagt Michael Pieber, Geschäftsführer der Gewerkschaft GPA Niederösterreich. Seine Forderung ist klar: Ein umfassender Sozialplan muss her.
Verhandlungen zwischen der GPA und der Geschäftsführung über einen Sozialplan haben bereits begonnen. Für Pieber reicht das allein aber bislang nicht. „Das ist zu begrüßen, aber jetzt braucht es rasch verbindliche Antworten seitens des Raiffeisen-Konzerns“, fordert der Gewerkschafter.
Die Mitarbeiter brauchen jetzt keine weitere Ungewissheit, sondern Planbarkeit.
Michael Pieber, Geschäftsführer der Gewerkschaft GPA Niederösterreich
Bild: GPA
Scharfe Kritik an der blau-gelben Landespolitik
Besonders brisant: Unter den Betroffenen befinden sich viele langjährige Beschäftigte. Für sie gehe es jetzt um nichts weniger als ihre berufliche und finanzielle Zukunft. Vorrangig dürften „unrentable“ Standorte im Industrieviertel vor dem Aus stehen. Im Konkreten: Ternitz und Aspang!
Die Gewerkschaft nimmt aber nicht nur Raiffeisen in die Pflicht. Auch die niederösterreichische Landespolitik bekommt deutliche Kritik zu hören. „Von einer Kündigungswelle zur nächsten zu improvisieren, ist keine Arbeitsmarktpolitik“, sagt Pieber.
Seine Forderung: Niederösterreich brauche eine permanente Arbeitsstiftung, über die Menschen nach einem Jobverlust schnell Zugang zu Ausbildung, Umschulung und neuen beruflichen Chancen erhalten.
„Das Land muss endlich vorsorgen, statt weiter hinterherzulaufen“, meinen die Arbeitnehmervertreter.
Finanzielle Situation in der Landwirtschaft wirkt sich weiter aus
Nach dem Wirbel um die Schließungsankündigung für das Werk des Tiefkühlproduzenten Ardo in Groß-Enzersdorf droht das nächste Fiasko für den Agrarsektor.
NÖ-Landwirtschaftskammer-Präsident Johannes Schmuckenschlager ist auf Nachfrage der „Krone“ besorgt: „Betriebsschließungen sind immer bedauerlich. Es zeigt sich in letzter Zeit vermehrt, dass die prekäre finanzielle Situation in der Landwirtschaft nun in den vor- und nachgelagerten Bereich Spuren hinterlässt.“
Für die mehr als hundert Betroffenen in den Lagerhäusern heißt es nun zunächst: hoffen auf rasche Verhandlungen – und auf einen Sozialplan, der die finanziellen und beruflichen Folgen des Jobverlusts zumindest abfedert. Leider nicht mehr – aber hoffentlich auch nicht weniger....
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.