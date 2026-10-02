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Lagerhäuser in Gefahr

100 Jobs weg! Kahlschlag unter dem Giebelkreuz

Niederösterreich
02.10.2026 10:36
Porträt von Josef Poyer
Von Josef Poyer

Bittere Nachrichten für mehr als hundert Mitarbeiter der Raiffeisen-Lagerhäuser: An mehreren Standorten in Niederösterreich soll es zu einem massiven Personalabbau kommen. Die betroffenen Beschäftigten wurden diese Woche über die geplanten Kündigungen informiert.

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Horror-Nachricht im Weiten Land – gerade in einer Zeit, in der die wirtschaftliche Lage ohnehin angespannt ist. „Das ist ein herber Schlag für die Betroffenen in einem ohnehin schwierigen Arbeitsmarkt“, sagt Michael Pieber, Geschäftsführer der Gewerkschaft GPA Niederösterreich. Seine Forderung ist klar: Ein umfassender Sozialplan muss her.

Verhandlungen zwischen der GPA und der Geschäftsführung über einen Sozialplan haben bereits begonnen. Für Pieber reicht das allein aber bislang nicht. „Das ist zu begrüßen, aber jetzt braucht es rasch verbindliche Antworten seitens des Raiffeisen-Konzerns“, fordert der Gewerkschafter.

Zitat Icon

Die Mitarbeiter brauchen jetzt keine weitere Ungewissheit, sondern Planbarkeit.

Michael Pieber, Geschäftsführer der Gewerkschaft GPA Niederösterreich

Bild: GPA

Mehreren Standorten in Niederösterreich droht die Schließung (Symbolbild).
Mehreren Standorten in Niederösterreich droht die Schließung (Symbolbild).(Bild: P. Huber)

Scharfe Kritik an der blau-gelben Landespolitik
Besonders brisant: Unter den Betroffenen befinden sich viele langjährige Beschäftigte. Für sie gehe es jetzt um nichts weniger als ihre berufliche und finanzielle Zukunft. Vorrangig dürften „unrentable“ Standorte im Industrieviertel vor dem Aus stehen. Im Konkreten: Ternitz und Aspang! 

Die Gewerkschaft nimmt aber nicht nur Raiffeisen in die Pflicht. Auch die niederösterreichische Landespolitik bekommt deutliche Kritik zu hören. „Von einer Kündigungswelle zur nächsten zu improvisieren, ist keine Arbeitsmarktpolitik“, sagt Pieber.

Seine Forderung: Niederösterreich brauche eine permanente Arbeitsstiftung, über die Menschen nach einem Jobverlust schnell Zugang zu Ausbildung, Umschulung und neuen beruflichen Chancen erhalten.

„Das Land muss endlich vorsorgen, statt weiter hinterherzulaufen“, meinen die Arbeitnehmervertreter.

Finanzielle Situation in der Landwirtschaft wirkt sich weiter aus
Nach dem Wirbel um die Schließungsankündigung für das Werk des Tiefkühlproduzenten Ardo in Groß-Enzersdorf droht das nächste Fiasko für den Agrarsektor.

NÖ-Landwirtschaftskammer-Präsident Johannes Schmuckenschlager ist auf Nachfrage der „Krone“ besorgt: „Betriebsschließungen sind immer bedauerlich. Es zeigt sich in letzter Zeit vermehrt, dass die prekäre finanzielle Situation in der Landwirtschaft nun in den vor- und nachgelagerten Bereich Spuren hinterlässt.“ 

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Für die mehr als hundert Betroffenen in den Lagerhäusern heißt es nun zunächst: hoffen auf rasche Verhandlungen – und auf einen Sozialplan, der die finanziellen und beruflichen Folgen des Jobverlusts zumindest abfedert. Leider nicht mehr –  aber hoffentlich auch nicht weniger....

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