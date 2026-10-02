Salzburg kann nicht auf Fan-Unterstützung zählen

Die Stimmung bei den Eisbullen ist nach der 1:4-Heimpleite gegen Bozen wieder am Boden. „Es wird langsam langweilig, wenn man nur mehr Ausreden sucht, jetzt muss etwas passieren“, sagte Mathias Böhm nach der fünften Pleite in der ICE Hockey League. Der 23-Jährige führte weiter aus: „Es fehlt vielleicht etwas der letzte Biss, aber es liegt sicher nicht an fehlendem Einsatz. Jeder kämpft für den anderen.“ Zumindest innerhalb des Teams kann man sich noch aufeinander verlassen. Dafür werden die Bulls von den Fans im Stich gelassen. Diese sind bei den gezeigten Leistungen zu Recht sauer. Es ist auch verständlich, dass sich derzeit viele zweimal überlegen, ob sie sich diese „Show“ für 40 Euro (Sitzplatz) antun wollen.