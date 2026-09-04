Die 6 besten Tipps für herzgesundes Essen

Tipp 3: Hoher Salzkonsum kann den Blutdruck erhöhen. Ein dauerhaft erhöhter Blutdruck wiederum gehört zu den bedeutendsten Risikofaktoren für Herzinfarkt, Schlaganfall und andere Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Deshalb wird empfohlen, natriumreiche Lebensmittel zu reduzieren und möglichst wenig Salz bei der Zubereitung zu verwenden. Aber die Gefahr liegt nicht nur im Salzstreuer, sondern vor allem auch in verarbeiteten Lebensmittel, Fertiggerichten, Wurstwaren, salzige Snacks und bestimmten Brot- sowie Käseprodukten.