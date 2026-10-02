Broadcom leiht Anthropic Milliarden für KI-Ausbau

Anthropic verzwölffachte den Umsatz 2025 auf etwa 4,6 Milliarden Dollar. Das operative Minus fiel mit acht Milliarden Dollar jedoch fast doppelt so hoch aus. Ein Grund hierfür sind die steigenden Kosten für Rechenkapazitäten, die für das Training und den Betrieb von KI benötigt werden. In den kommenden Jahren will der Börsenaspirant insgesamt 518 Milliarden Dollar in den Ausbau der KI-Infrastruktur investieren. Etwa 80 Prozent dieser Ausgaben seien vertraglich festgeschrieben und müssten unabhängig vom tatsächlichen Bedarf gezahlt werden. Diese Vereinbarung sei notwendig, weil Rechenkapazitäten auf absehbare Zeit ein knappes Gut blieben.