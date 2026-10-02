Trockenheit zwingt Regierung zum Wasser-Register

Bisher wurde tatsächlicher Verbrauch oft nur geschätzt

Denn bislang gibt es eine entscheidende Lücke: In wasserrechtlichen Bewilligungsbescheiden ist zwar festgelegt, wie viel Wasser maximal entnommen werden darf. Wie viel tatsächlich aus Grundwasser, Flüssen oder anderen Gewässern entnommen wird, wurde jedoch vielfach lediglich abgeschätzt. Das soll sich mit dem neuen Register ändern. Die Vorbereitungen dafür laufen nach Angaben des Ministers bereits seit 2024, das Vorhaben wurde zudem im Regierungsprogramm 2025 verankert.