Was hat Ernährung mit strahlendem Teint zu tun?

Eiweißversorgung wichtig

Kollagen, Elastin und zahlreiche weitere Struktur- und Funktionsproteine sind für die Stabilität und Regeneration der Haut wichtig. Der Körper benötigt dafür unter anderem ausreichend Eiweiß und essenzielle Aminosäuren.

Eiweißquellen: Fisch, Eier, Milchprodukte, Hülsenfrüchte, Tofu, Nüsse und Samen. Besonders bei einer vegetarischen oder veganen Ernährung sollte auf eine abwechslungsreiche Kombination verschiedener pflanzlicher Eiweißquellen geachtet werden.