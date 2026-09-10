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Was hat Ernährung mit strahlendem Teint zu tun?

Ernährung & Wohlfühlgewicht
10.09.2026 10:00
Beta-Karotin, das in vielen Gemüsesorten enthalten ist, wird im Körper zum hautfreundlichen ...
Beta-Karotin, das in vielen Gemüsesorten enthalten ist, wird im Körper zum hautfreundlichen Vitamin A umgebildet.(Bild: supatra A)
Porträt von Karin Rohrer-Schausberger
Von Karin Rohrer-Schausberger

Schönheit geht auch durch den Magen!  Richtige Ernährung steigert nicht nur das allgemeine Wohlbefinden und die Gesundheit, sie kann auch die Haut zum Strahlen bringen. Hier erfahren Sie, worauf beim Essen für gutes Aussehen zu achten ist.

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Gesunde, strahlende Haut hängt von vielen Faktoren ab. Neben genetischer Veranlagung, Hormonen, Schlaf, Stress und Hautpflege spielt auch die Ernährung eine wichtige Rolle. Die Haut ist unser größtes Organ und benötigt  ausreichend Flüssigkeit, Eiweiß, Vitamine, Mineralstoffe und essenzielle Fettsäuren. Ausgewogene Ernährung kann dazu beitragen, die normale Hautfunktion zu unterstützen und entzündliche Prozesse zu reduzieren.

Eiweißversorgung wichtig
Kollagen, Elastin und zahlreiche weitere Struktur- und Funktionsproteine sind für die Stabilität und Regeneration der Haut wichtig. Der Körper benötigt dafür unter anderem ausreichend Eiweiß und essenzielle Aminosäuren.

Eiweißquellen: Fisch, Eier, Milchprodukte, Hülsenfrüchte, Tofu, Nüsse und Samen. Besonders bei einer vegetarischen oder veganen Ernährung sollte auf eine abwechslungsreiche Kombination verschiedener pflanzlicher Eiweißquellen geachtet werden.

Vitaminbooster
Vitamin C kurbelt die Kollagenproduktion an, strafft das Hautgewebe und sorgt so für ein frisches Hautbild. Zusätzlich schützt Vitamin C vor freien Radikalen, die durch Umweltgifte oder Stress entstehen und die Hautalterung beschleunigen. Vitamin C gilt auch bei der Vermeidung von Pigmentflecken und bei schneller Wundheilung als wichtiger Helfer. 

Vitamin C findet man in Kiwis und Zitrusfrüchten wie Orangen, Grapefruits und Zitronen, aber auch in Brokkoli, Spinat, Erdbeeren oder Petersilie

Kleine Hautentzündungen und unreine Haut werden durch B-Vitamine gelindert und repariert. Gute Lieferanten von B-Vitaminen sind Avocados aber auch Nüsse, Reis, Fisch und Fleisch. Vitamin B12 kann ausschließlich über tierische Produkte wie Fleisch, Eier oder Milchprodukte aufgenommen werden. Folsäure, das mit zur Gruppe der B-Vitamine gehört, spielt eine große Rolle bei der Bildung neuer Hautzellen und ist in Leber, Vollkornprodukten und Hülsenfrüchten enthalten.

Vitamin A sorgt dafür, dass sich neue, frische Hautzellen bilden. Es steckt zum Beispiel in Milchprodukten oder Leber. Aber auch Karotten, Spinat oder Brokkoli enthalten Beta Carotin, das im Körper zu Vitamin A umgewandelt wird.

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Anti-Aging für die Haut
Lycopin zählt zu den Antioxidantien und gilt als wirksame Waffe gegen freie Radikale, da es schädliche Stoffe aus den Zellen filtert. Zudem erhöht es den Eigenschutz gegen Sonneneinstrahlung – und ist somit ein natürlicher UV-Schutz gegen Hautverbrennungen und damit auch vorzeitiger Hautalterung. Lycopin steckt in roten Lebensmitteln, zum Beispiel in Tomaten und Paprika.

Omega-3-Fettsäuren: Ihre zellschützende Wirkung verzögert die Hautalterung und beugt Entzündungen vor – hilft also auch bei unreiner Haut. Diese gesunden Fette sind in vielen Fischsorten wie Makrele, Sardinen oder Lachs enthalten, ebenso in Leinsamen und Walnüssen sowie Raps- und Leinöl.

Zink ist ein gutes Anti-Pickel-Mittel, da es entzündungshemmend wirkt. Man findet es in Leber, Milchprodukten oder Haferflocken. Eisen wird für die Bildung der roten Blutkörperchen gebraucht und sorgt für eine gesunde Gesichtsfarbe. Enthalten in Fleisch, aber auch Amaranth, Quinoa oder Linsen. Selen wiederum ist z. B. in Vollkornprodukten, Fleisch, Spargel und Knoblauch enthalten und schützt die Haut gegen schädliche Umweltfaktoren wie UV-Licht.

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