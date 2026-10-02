Heimischer Skistar legt einjährige Pause ein

Kurz nach ihrem Bruder Johannes hat sich nun auch Veronika Aigner entschlossen, die kommende Saison im Paraski-Weltcup zu pausieren. Während der 21-Jährige seine Schulausbildung abschließen will, hat die zwei Jahre ältere Veronika andere Gründe.
Ihre Schwester und langjähriger Guide, Elisabeth Aigner, muss wegen einer Knieverletzung aussetzen. Die Aigner-Schwestern sind eines der erfolgreichsten Duos im Para-Skisport.
„Jetzt ein Jahr mit einem anderen Guide zu fahren und dann wieder zu Lisi zu wechseln ergibt für mich keinen Sinn. Da bin ich gedanklich lieber weiterhin bei meiner Schwester und konzentriere mich darauf, dass wir beide wieder zurückkommen - als noch stärkeres Team“, meint Veronika Aigner.
Zahlreiche Erfolge
Im Vorjahr feierte Veronika elf Siege und stand 16 Mal auf dem Podest. Bei den Paralympics gewann sie trotz des verletzungsbedingten Ausfalls ihrer Schwester mit zwei verschiedenen Guides Gold in Abfahrt, Kombination, Riesentorlauf und Slalom sowie Silber im Super-G.
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