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Vancouver verliert trotz zweier Rossi-Treffer

Eishockey
02.10.2026 09:59
Niederlage für Marco Rossi (Nummer 23) und die Vancouver Canucks
Niederlage für Marco Rossi (Nummer 23) und die Vancouver Canucks(Bild: AFP/DEREK CAIN)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Eishockey-Legionär Marco Rossi hat am Donnerstag mit einem Doppelpack im zweiten NHL-Saisonspiel eine Aufholjagd gestartet, doch die Vancouver Canucks mussten sich daheim den Edmonton Oilers 7:9 geschlagen geben. In einem dramatischen Match, in dem die Gäste zunächst 5:0 und gar 8:2 in Führung gegangen waren, gelangen dem 25-jährigen Vorarlberger zum 4:8 (42.) und 5:8 (45.) zwei Tore sowie ein Assist zum 6:8. Leon Draisaitl erhöhte dann mit Treffer Nummer zwei zum 9:6.

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Damit war die wilde Partie in Vancouver entschieden und den Oilers die Revanche für die knappe Auftakt-Niederlage am Dienstag gelungen. Da hatte Rossi zum 2:1 ebenso einen Treffer beigesteuert, Vancouver siegte dann mit 6:5 in der Overtime. In Vancouver war Connor McDavid mit fünf Punkten (ein Tor, vier Assists) punktemäßig bester Mann noch vor Rossi und Draisaitl (je 3). 27 Tore in zwei Spielen zweier Teams gegeneinander: eine echte Seltenheit in der NHL.

Einen verpatzten Saisonstart gab es für ein weiteres kanadisches Team: Die Calgary Flames mussten sich den Seattle Kraken mit 1:6 beugen und erlitten damit die schlimmste Heim-Niederlage bei einem Saison-Auftakt. Mit einer 0:6-Klatsche reisten die Chicago Blackhawks von ihrem Match gegen Utah Mammoth ab. In New York feierten die Rangers einen 5:1-Erfolg über Tampa Bay Lightning. Bemerkenswert: Goalie Igor Shesterkin wehrte nicht nur 24 Schüsse ab, sondern erzielte sein erstes Karrieretor. Er traf 2:34 Minuten vor Schluss ins leere Tor. Es war in der 100-jährigen Klubgeschichte der erste Treffer eines Tormanns.

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