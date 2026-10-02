Vancouver verliert trotz zweier Rossi-Treffer

Einen verpatzten Saisonstart gab es für ein weiteres kanadisches Team: Die Calgary Flames mussten sich den Seattle Kraken mit 1:6 beugen und erlitten damit die schlimmste Heim-Niederlage bei einem Saison-Auftakt. Mit einer 0:6-Klatsche reisten die Chicago Blackhawks von ihrem Match gegen Utah Mammoth ab. In New York feierten die Rangers einen 5:1-Erfolg über Tampa Bay Lightning. Bemerkenswert: Goalie Igor Shesterkin wehrte nicht nur 24 Schüsse ab, sondern erzielte sein erstes Karrieretor. Er traf 2:34 Minuten vor Schluss ins leere Tor. Es war in der 100-jährigen Klubgeschichte der erste Treffer eines Tormanns.