Vertraute packt über Lagerfelds Krebskampf aus

Viards gerade in Frankreich erschienenen Memoiren „Un regard. Une vie chez Chanel“ („Ein Blick. Ein Leben bei Chanel“) sorgen gerade für Aufsehen. Der Grund: Eigentlich galt die 64-Jährige über Jahrzehnte als eine der verschlossensten Personen des Modezirkus.

„Karl redete alles schön“

Gleichzeitig galt sie als die engste Vertraute von Karl Lagerfeld, der Viard einmal als seine „rechte und linke Hand“ beschrieb. Und erklärte: „Wenn ich sie verliere, bin ich gelähmt.“ Weshalb sie auch einige der wenigen Menschen war, die wusste, dass Karl Lagerfeld seit 2015 heimlich gegen den Prostatakrebs kämpfte.