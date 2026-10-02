Trump bereut seine eigenen Richter-Nominierungen

„Ich habe ihnen die Stelle ihres Lebens verschafft, und sie stimmen oft gegen mich“, sagte Trump im Gespräch mit dem „Time“-Magazin. Auf die Frage, ob er von den von ihm nominierten Richtern Loyalität erwarte, antwortete er zunächst, dass er Loyalität schätze. Auf erneute Nachfrage sagte er allerdings, von seinen Kandidaten keine Loyalität zu erwarten.