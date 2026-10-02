Bricht Simone Lugner endlich den „Tierchen“-Fluch?

Zwar habe sie mit dem Society-Baumeister, den sie im Türkei-Urlaub mit ihrem jetzigen Ehemann Senad kennengelernt hatte, viel unternommen und „ich habe mich wohlgefühlt an seiner Seite“. Und natürlich hätte es so ausgesehen, als wären sie und Lugner ein Paar. „Aber“, stellte sie auf der Alm klar: „Wir waren halt nie ein richtiges Paar.“