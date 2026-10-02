Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

„Forsthaus Rampensau“

Bricht Simone Lugner endlich den „Tierchen“-Fluch?

Stars & Society
02.10.2026 10:00
Simone Lugner zieht ins „Forsthaus Rampensau“. Vor ihr versuchten bereits „Bambi“, „Spatzi“ und ...
Simone Lugner zieht ins „Forsthaus Rampensau“. Vor ihr versuchten bereits „Bambi“, „Spatzi“ und „Kolibri“ ihr Glück. Wird die Witwe von Richard Lugner endlich den Sieg holen?(Bild: ATV/Bernhard Eder)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Ob „Bambi“, „Spatzi“ oder „Kolibri“ – sie alle haben schon ihr Glück im „Forsthaus Rampensau“ versucht. Der Sieg blieb Richard Lugners Ex-Freundinnen bislang jedoch verwehrt. Kann Simone in der fünften Staffel der ATV-Kultshow nun den „Tierchen“-Fluch brechen? 

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Simone Lugner erobert das „Forsthaus Rampensau“! Die Witwe von Opernball-Zampano Richard Lugner will in der 5. Staffel der ATV-Kult-Reality-Show ihr Glück versuchen und um den Titel „Rampensau 2026“ und 20.000 Euro Preisgeld kämpfen.

Simone hofft auf den Sieg, aber ...
Wie sie sich schlagen wird? Noch ungewiss! Fix ist aber: Für Fans von Simone Lugner heißt es in den nächsten Wochen Daumen halten. Denn allzu gut könnten die Sterne für Lugners „Bienchen“ nicht stehen.

Simone Lugner hofft mit Partner Alexander natürlich auf den Sieg im „Forsthaus Rampensau“. Ob ...
Simone Lugner hofft mit Partner Alexander natürlich auf den Sieg im „Forsthaus Rampensau“. Ob sie den „Tierchen“-Fluch brechen kann?(Bild: ATV/Bernhard Eder)

Das beweist die „Tierchen“-Chronologie im „Forsthaus Rampensau“. Vor Simone zogen nämlich auch schon weitere Damen aus Lugners legendärem „Streichelzoo“ auf die Kärntner Alm. Den Sieg konnte allerdings keine von ihnen davontragen.

Ein „Tierchen“-Fluch? Womöglich! Denn für Gesprächsstoff – und das eine oder andere Skandälchen – haben Lugners Ex-Freundinnen im Forsthaus definitiv gesorgt.

„Wir waren halt nie ein richtiges Paar“
So etwa Nina „Bambi“ Bruckner, die als erste Lugner-Ex das Abenteuer gewagt hat. Und im Forsthaus darüber ausgepackt hat, wie das mit ihr und „Mörtel“ wirklich war.

Nina „Bambi“ Bruckner war in der ersten Staffel von „Forsthaus Rampensau“ dabei – und sorgte für den einen oder anderen lustigen Moment:

Zwar habe sie mit dem Society-Baumeister, den sie im Türkei-Urlaub mit ihrem jetzigen Ehemann Senad kennengelernt hatte, viel unternommen und „ich habe mich wohlgefühlt an seiner Seite“. Und natürlich hätte es so ausgesehen, als wären sie und Lugner ein Paar. „Aber“, stellte sie auf der Alm klar: „Wir waren halt nie ein richtiges Paar.“

In Staffel zwei hofften die Fans dann auf den ultimativen Showdown zwischen Cathy Lugner und Bahati Venus. Doch das Zusammentreffen von Lugners Ex-Liebsten „Spatzi“ und „Kolibri“ fiel überraschend zahm aus.

Betrunkene Cathy sorgte für Eklat
Ganz ohne Aufregung sollte die Teilnahme der beiden jedoch nicht vonstattengehen. Denn Cathy flirtete nicht nur heftig mit Satansbratan, sondern trank auch durchaus über den Durst. Die Konsequenz: nicht nur Kopfschmerzen und Erinnerungslücken am nächsten Tag, sondern auch ein heftiger Streit mit Teampartner Daniel Köllerer.

Hier sehen Sie einen kurzen Ausschnitt zum Cathy-Drama aus Staffel zwei von „Forsthaus Rampensau“:

Mit ganz anderen Sorgen hatte sich hingegen Bahati Venus im Forsthaus herumzuschlagen. Nachdem „Mein Gemeindebau“-Tamara Lugners Ex-„Kolibri“ einen rassistischen Ausdruck gebrauchte, kam es zum Eklat – Tränen inklusive!

Showdown im „Rein-raus-Spiel“
Am Ende kam es dann doch noch zum erhofften Showdown zwischen Cathy und Bahati – im gefürchteten „Rein-raus-Spiel“. Als Siegerin des Duells ging schließlich Cathy hervor, für den Sieg sollte es aber schlussendlich nicht reichen, die Ex-Gattin von Richard Lugner musste sich mit dem dritten Platz begnügen.

Lesen Sie auch:
Simone Lugner und Alexander ziehen als Team ins „Forsthaus Rampensau“. Wovor sich die Witwe von ...
Vor Einzug in die Alm
Simone Lugner gesteht ihre größte Forsthaus-Angst
29.09.2026

Wird Simone Lugner mehr Erfolg haben als ihre Vorgängerinnen? Es wird in jedem Fall spannend! Los geht‘s mit dem „Forsthaus Rampensau“ ab 9. Oktober – und dann jeden Freitag ab 20:15 Uhr auf ATV und JOYN.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Stars & Society
02.10.2026 10:00
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Die Geiss-Schwestern Davina und Shania tragen am Oktoberfest ihre Schleife auf der linken Seite, ...
Party auf der Wiesn
Shania & Davina vergeben? Ihre Dirndl verraten es!
Gastro-Unternehmer Martin Ho wurde im Vatikan zum Ritter geschlagen. Seine beiden Töchter waren ...
Als Nicht-Christ
Szene-Wirt Ho im Vatikan zum Ritter geschlagen
Für Prinz George beginnt ab September die Zeit auf dem Elite-Internat Eton. Im Vorfeld werden ...
Sorge um Sicherheit
George bald in Eton: Internat verschärft Regeln!
Candice Swanepoel räkelte sich für Victoria‘s Secret im Stile von Anita Ekberg im ...
„Molto sexi“ in Rom
Candice Swanepoel macht Anita Ekberg Konkurrenz
Einen Tag vor ihrem Geburtstag war Königin Camilla bester Laune. Als Charles sich ein Bierchen ...
Camilla wird 79
König Charles spült den Fußball-Frust runter
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Ausland
Co-Pilot will sich töten: Pilot verhindert Absturz
132.314 mal gelesen
Die Maschine war eigentlich auf dem Weg nach Tel Aviv. Der Kurs wurde jedoch geändert ...
Ausland
Mehrheit der Länder hat keine Zeitumstellung mehr
120.129 mal gelesen
In wenigen Wochen werden die Uhren in Österreich wieder um eine Stunde zurückgestellt. Viele ...
Innenpolitik
Ex-Gesundheitsministerin Andrea Kdolsky verstorben
99.414 mal gelesen
Andrea Kdolsky machte ihre Krebserkrankung öffentlich, um anderen Mut zu machen und ihnen eine ...
Wirtschaft
Die neue Paketsteuer treibt bereits bizarre Blüten
2094 mal kommentiert
Bei einzelnen günstigen Produkten macht die neue Paketsteuer einen großen Teil des Endpreises ...
Außenpolitik
Präsident nennt Russland „Zwerg“: Moskau sauer
1464 mal kommentiert
Bundespräsident Alexander Van der Bellen nimmt sich in letzter Zeit kein Blatt vor den Mund. Nun ...
Innenpolitik
FPÖ startet Volksbegehren gegen ORF-Gebühr
849 mal kommentiert
Schuch-Gubik und Hafenecker präsentierten am Mittwoch das FPÖ-Volksbegehren gegen den ORF.
Mehr Stars & Society
„Forsthaus Rampensau“
Bricht Simone Lugner endlich den „Tierchen“-Fluch?
Sexy Überraschung!
Katzenberger feierte ihren 40er mit Oben-ohne-Foto
Es geht um Sohn Maceo!
Ex erhebt schockierende Vorwürfe gegen Halle Berry
„Bei Festnahme ...“
US-Polizei drohte mit Swift-Songs in Dauerschleife
„Aufsteirern“-Show
Sänger Johnny Logan lernte Graz neu kennen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf