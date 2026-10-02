Bricht Simone Lugner endlich den „Tierchen“-Fluch?

Ob „Bambi“, „Spatzi“ oder „Kolibri“ – sie alle haben schon ihr Glück im „Forsthaus Rampensau“ versucht. Der Sieg blieb Richard Lugners Ex-Freundinnen bislang jedoch verwehrt. Kann Simone in der fünften Staffel der ATV-Kultshow nun den „Tierchen“-Fluch brechen?
Simone Lugner erobert das „Forsthaus Rampensau“! Die Witwe von Opernball-Zampano Richard Lugner will in der 5. Staffel der ATV-Kult-Reality-Show ihr Glück versuchen und um den Titel „Rampensau 2026“ und 20.000 Euro Preisgeld kämpfen.
Simone hofft auf den Sieg, aber ...
Wie sie sich schlagen wird? Noch ungewiss! Fix ist aber: Für Fans von Simone Lugner heißt es in den nächsten Wochen Daumen halten. Denn allzu gut könnten die Sterne für Lugners „Bienchen“ nicht stehen.
Das beweist die „Tierchen“-Chronologie im „Forsthaus Rampensau“. Vor Simone zogen nämlich auch schon weitere Damen aus Lugners legendärem „Streichelzoo“ auf die Kärntner Alm. Den Sieg konnte allerdings keine von ihnen davontragen.
Ein „Tierchen“-Fluch? Womöglich! Denn für Gesprächsstoff – und das eine oder andere Skandälchen – haben Lugners Ex-Freundinnen im Forsthaus definitiv gesorgt.
„Wir waren halt nie ein richtiges Paar“
So etwa Nina „Bambi“ Bruckner, die als erste Lugner-Ex das Abenteuer gewagt hat. Und im Forsthaus darüber ausgepackt hat, wie das mit ihr und „Mörtel“ wirklich war.
Nina „Bambi“ Bruckner war in der ersten Staffel von „Forsthaus Rampensau“ dabei – und sorgte für den einen oder anderen lustigen Moment:
Zwar habe sie mit dem Society-Baumeister, den sie im Türkei-Urlaub mit ihrem jetzigen Ehemann Senad kennengelernt hatte, viel unternommen und „ich habe mich wohlgefühlt an seiner Seite“. Und natürlich hätte es so ausgesehen, als wären sie und Lugner ein Paar. „Aber“, stellte sie auf der Alm klar: „Wir waren halt nie ein richtiges Paar.“
In Staffel zwei hofften die Fans dann auf den ultimativen Showdown zwischen Cathy Lugner und Bahati Venus. Doch das Zusammentreffen von Lugners Ex-Liebsten „Spatzi“ und „Kolibri“ fiel überraschend zahm aus.
Betrunkene Cathy sorgte für Eklat
Ganz ohne Aufregung sollte die Teilnahme der beiden jedoch nicht vonstattengehen. Denn Cathy flirtete nicht nur heftig mit Satansbratan, sondern trank auch durchaus über den Durst. Die Konsequenz: nicht nur Kopfschmerzen und Erinnerungslücken am nächsten Tag, sondern auch ein heftiger Streit mit Teampartner Daniel Köllerer.
Hier sehen Sie einen kurzen Ausschnitt zum Cathy-Drama aus Staffel zwei von „Forsthaus Rampensau“:
Mit ganz anderen Sorgen hatte sich hingegen Bahati Venus im Forsthaus herumzuschlagen. Nachdem „Mein Gemeindebau“-Tamara Lugners Ex-„Kolibri“ einen rassistischen Ausdruck gebrauchte, kam es zum Eklat – Tränen inklusive!
Showdown im „Rein-raus-Spiel“
Am Ende kam es dann doch noch zum erhofften Showdown zwischen Cathy und Bahati – im gefürchteten „Rein-raus-Spiel“. Als Siegerin des Duells ging schließlich Cathy hervor, für den Sieg sollte es aber schlussendlich nicht reichen, die Ex-Gattin von Richard Lugner musste sich mit dem dritten Platz begnügen.
Wird Simone Lugner mehr Erfolg haben als ihre Vorgängerinnen? Es wird in jedem Fall spannend! Los geht‘s mit dem „Forsthaus Rampensau“ ab 9. Oktober – und dann jeden Freitag ab 20:15 Uhr auf ATV und JOYN.
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