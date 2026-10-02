Getränke-Schwindel in Bar in Venedig aufgedeckt

Boden und Mobiliar verschmutzt

Bei 250 Waren hatten bei der Kontrolle auch die gesetzlich vorgeschriebenen Produktinformationen gefehlt. Dadurch konnte die Herkunft nicht nachgewiesen werden. Zudem bemängelten die Beamtinnen und Beamten die Hygiene im Betrieb, wie die Kleine Zeitung berichtete. So seien der Boden und das Mobiliar stark verschmutzt gewesen. Auf der Theke mit Süßspeisen hätten sich Ameisen befunden. Sieben Kilogramm Süßspeisen konfiszierte die Polizei, da ihr Verzehr ein Gesundheitsrisiko dargestellt hätte. Die Lokalbetreiber bekamen eine Geldstrafe in der Höhe von 2000 Euro.