Flascheninhalt ersetzt
Getränke-Schwindel in Bar in Venedig aufgedeckt
In einer Bar in Venedig hat die örtliche Polizei jetzt einen Betrug aufgedeckt. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter befüllten Flaschen namhafter Erzeuger heimlich mit billigeren Produkten. Verkauft wurden die Getränke aber zum teureren Originalpreis, wie mehrere Medien berichteten.
Die Verschlüsse einiger Flaschen hätten Spuren von Manipulationen gezeigt, berichtete die italienische Regionalzeitung „Il Gazzettino“. So prangten die berühmten Marken der Hersteller oben, doch drinnen waren billigere Flüssigkeiten vom Diskonter. Der Betrug fiel der Polizei bei einer Überprüfung auf, nachdem zuvor anonyme Meldungen zu dem Lokal eingegangen waren.
Ein Liter Campari oder Aperol koste bis zu viermal so viel wie eine unbekannte Marke, sagte Sebastiano Costalonga von der Venediger Handelsbehörde. „Das ist ein doppelter Schaden. Das Umfüllen von No-Name-Produkten in edle Flaschen senkt zwar die Kosten, täuscht aber den Kunden“, sagte er weiter. Zudem würde das Vorgehen seriöse Lokale in ein schlechtes Licht rücken. Er kündigte daher weitere Kontrollen an.
Boden und Mobiliar verschmutzt
Bei 250 Waren hatten bei der Kontrolle auch die gesetzlich vorgeschriebenen Produktinformationen gefehlt. Dadurch konnte die Herkunft nicht nachgewiesen werden. Zudem bemängelten die Beamtinnen und Beamten die Hygiene im Betrieb, wie die Kleine Zeitung berichtete. So seien der Boden und das Mobiliar stark verschmutzt gewesen. Auf der Theke mit Süßspeisen hätten sich Ameisen befunden. Sieben Kilogramm Süßspeisen konfiszierte die Polizei, da ihr Verzehr ein Gesundheitsrisiko dargestellt hätte. Die Lokalbetreiber bekamen eine Geldstrafe in der Höhe von 2000 Euro.
Speziell beim Aperol-Spritz wird in Italiens Tourismusorten gerne mal getäuscht.
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