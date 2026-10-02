Das zweite Training in Sepang, live ab 10 Uhr

Drei Wochen nach der Madrid-Premiere bekommt es mehr als die Hälfte der Formel-1-Piloten am Sonntag (ab 9 Uhr im sportkrone.at-Liveticker) schon wieder mit einem für sie neuen Kurs zu tun. Ein Grand Prix in Sepang nahe dem Flughafen Kuala Lumpur fand zuletzt 2017 statt, 12 der aktuellen 22 Fahrer waren damals noch nicht dabei.