Das zweite Training in Sepang, live ab 10 Uhr

Der große Preis von Bahrain findet, bedingt durch den Krieg im Nahen Osten, in diesem Jahr später und in Malaysia statt. Am Sepang International Circuit steht am Freitag auch das zweite freie Training statt. Wir berichten live – siehe Ticker unten.
Hier der Liveticker:
Hier der Zwischenstand:
Hier der WM-Stand:
Drei Wochen nach der Madrid-Premiere bekommt es mehr als die Hälfte der Formel-1-Piloten am Sonntag (ab 9 Uhr im sportkrone.at-Liveticker) schon wieder mit einem für sie neuen Kurs zu tun. Ein Grand Prix in Sepang nahe dem Flughafen Kuala Lumpur fand zuletzt 2017 statt, 12 der aktuellen 22 Fahrer waren damals noch nicht dabei.
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