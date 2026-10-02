Staunen nach ÖFB-Comeback – jetzt winkt Aufstieg!

ÖFB-Sieg wäre möglich gewesen

Philipp Lienhart freute sich ebenfalls über das gelungene Comeback nach der Pause. „Es spricht für die Mannschaft, wenn wir in Irland ein 0:2 drehen können.“ In der Schlussphase sei man sogar dem Sieg nahe gewesen. „Wenn wir am Ende das Spiel noch gewinnen, kann sich keiner aufregen“, meinte der Freiburg-Profi. Dennoch müsse man die Leistung vor der Pause kritisch beäugen, erklärte der Innenverteidiger. „Die erste Hälfte, vor allem die ersten paar Minuten, das war nicht gut. Das ist nicht so, wie wir auftreten wollen, das müssen wir auf jeden Fall analysieren.“