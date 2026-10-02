Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Erst Ärger, dann Stolz

Staunen nach ÖFB-Comeback – jetzt winkt Aufstieg!

Fußball International
02.10.2026 10:11
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

2:2 nach 0:2 - das Comeback des ÖFB-Teams in Dublin am Donnerstagabend sorgt für Begeisterung bei den heimischen Fans. Obwohl die Truppe von Ralf Rangnick die erste Hälfte verschlafen hat, winkt in der Nations League nun der Aufstieg.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Mit sieben Zählern nach drei Spielen reist die ÖFB-Auswahl am Freitagnachmittag als klarer Tabellenführer weiter in den Kosovo. Das Ziel Wiederaufstieg in die Liga A wird zusehends realistischer. 

76,5 Prozent – so hoch ist laut der Statistik-Platform „Football Meets Data“ bereits die Wahrscheinlichkeit, dass die ÖFB-Elf die Gruppe 3 der Liga B als Erster beendet. Fest steht: Mit diesem Charakter ist Rot-Weiß-Rot nur schwer zu stoppen!

Gemischte Gefühle bei ÖFB-Spielern
Das Remis gegen Irland löste bei Österreichs Teamspielern jedoch zwiespältige Gefühle aus. Der Auftritt vor der Pause sei ungenügend gewesen, betonten die ÖFB-Akteure einhellig. Allerdings wies man mit Stolz darauf hin, gegen einen heimstarken Gegner nach einem 0:2-Rückstand noch ein Unentschieden geschafft zu haben. Verteidiger Stefan Posch sprach in diesem Zusammenhang von einer „Charakterleistung“.

Michael Gregoritsch und Co. erkämpfen sich noch einen Punkt und sorgen bei den ÖFB-Fans für ...
Michael Gregoritsch und Co. erkämpfen sich noch einen Punkt und sorgen bei den ÖFB-Fans für Begeisterung.(Bild: Krone-Collage/APA/HELMUT FOHRINGER, GEPA)

Für den Steirer war es „nach der ersten Hälfte auf jeden Fall ein gewonnener Punkt“. Fixiert wurde das Remis auch dank frischer Impulse von der Bank. „Wir haben gezeigt, dass wir in der Breite sehr gut aufgestellt sind“, erklärte Posch. „Das unterscheidet eine sehr gute Mannschaft von einer guten Mannschaft.“ Der personelle Umbruch nach der WM sei bis dato gelungen, konstatierte der Mainz-Profi. „Man hat in den ersten drei Spielen gesehen, dass Energie da ist und die Jungs, die nachkommen oder auch schon dabei waren, Bock und Energie haben.“

ÖFB-Sieg wäre möglich gewesen
Philipp Lienhart freute sich ebenfalls über das gelungene Comeback nach der Pause. „Es spricht für die Mannschaft, wenn wir in Irland ein 0:2 drehen können.“ In der Schlussphase sei man sogar dem Sieg nahe gewesen. „Wenn wir am Ende das Spiel noch gewinnen, kann sich keiner aufregen“, meinte der Freiburg-Profi. Dennoch müsse man die Leistung vor der Pause kritisch beäugen, erklärte der Innenverteidiger. „Die erste Hälfte, vor allem die ersten paar Minuten, das war nicht gut. Das ist nicht so, wie wir auftreten wollen, das müssen wir auf jeden Fall analysieren.“

Es habe in dieser Phase „ganz vieles nicht gestimmt. Im Anlaufen haben wir das Gefühl gehabt, wir waren einen Schritt zu spät. Wir waren nicht genau genug, nicht zielstrebig genug. Wir sind nicht in die Zweikämpfe gekommen. Es war nicht genug Intensität drin.“ Besonders mangelhaft sei das Verhalten beim ersten Gegentreffer gewesen, an dem auch Lienhart nicht schuldlos war. „Wir waren drei gegen einen und kriegen trotzdem das Tor. Das war schlecht, schlecht von mir.“

Zitat Icon

Wir waren drei gegen einen und kriegen trotzdem das Tor. Das war schlecht, schlecht von mir.

Philipp Lienhart übt Selbstkritik 

Rangnicks Kabinenpredigt hatte positive Auswirkungen
Vor dem Seitenwechsel fehlte laut Lienhart in der ÖFB-Truppe die Energie. „Wir waren einfach nicht da. Wir waren nicht präsent genug in den Zweikämpfen. Wir haben einfach nicht genug Sprints gemacht.“ In der Pause habe Teamchef Ralf Rangnick erklärt, „dass es mit dieser Intensität nicht geht und dass wir ein anderes Gesicht zeigen müssen. Das haben wir ja selber erkannt. Wichtig war, dass wir den Schalter dann umlegen konnten.“

ÖFB-Teamchef Ralf Rangnick (Mitte)
ÖFB-Teamchef Ralf Rangnick (Mitte)(Bild: APA/HELMUT FOHRINGER)

Wichtig war auch, dass ÖFB-Goalie Florian Wiegele bald nach Michael Gregoritschs 2:2 eine starke Parade lieferte. Er sei dennoch „nicht happy“, erzählte der Steirer. „Ich habe zwei Tore gekriegt. Wenn ich ein Tor kriege, fühlt sich ein Match immer schlecht an.“ Erst „in den nächsten Tagen oder Stunden“ werde er sich über die aus seiner Sicht positiven Aspekte freuen können.

Lesen Sie auch:
Alexander Prass (re.) lieferte eine starke Partie ab.
2:2 in Nations League
ÖFB-Noten: Ein Spieler zeigte in Dublin groß auf
02.10.2026
Nach Remis in Irland
Fan-Tortur und eine Premiere für das ÖFB-Team
02.10.2026
Sportkrone Inside
ÖFB-Comeback in Irland & Klopps Aufatmen im DFB
02.10.2026
Nations League
2:2 nach 0:2! Österreich rettet Punkt gegen Irland
01.10.2026

Ob Wiegele auch am Sonntag gegen den Kosovo im Tor steht oder Alexander Schlager wieder zurückkehrt, ist offen. Fix ist laut Posch, dass sich die ÖFB-Auswahl in Prishtina auf einen „kleinen Hexenkessel“ einstellen muss. „Auswärts wird das noch einmal eine andere Nummer. Wir haben schon in Wien gesehen, wenn du sie lässt, können sie schon zangeln. Sie haben Qualität.“ Dennoch ist der Optimismus groß. „Wenn wir noch einmal so eine Leistung wie in Wien abrufen, haben wir gute Chancen, zu gewinnen“, sagte Posch.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Fußball International
02.10.2026 10:11
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Ausland
Co-Pilot will sich töten: Pilot verhindert Absturz
132.314 mal gelesen
Die Maschine war eigentlich auf dem Weg nach Tel Aviv. Der Kurs wurde jedoch geändert ...
Ausland
Mehrheit der Länder hat keine Zeitumstellung mehr
120.129 mal gelesen
In wenigen Wochen werden die Uhren in Österreich wieder um eine Stunde zurückgestellt. Viele ...
Innenpolitik
Ex-Gesundheitsministerin Andrea Kdolsky verstorben
99.414 mal gelesen
Andrea Kdolsky machte ihre Krebserkrankung öffentlich, um anderen Mut zu machen und ihnen eine ...
Wirtschaft
Die neue Paketsteuer treibt bereits bizarre Blüten
2094 mal kommentiert
Bei einzelnen günstigen Produkten macht die neue Paketsteuer einen großen Teil des Endpreises ...
Außenpolitik
Präsident nennt Russland „Zwerg“: Moskau sauer
1464 mal kommentiert
Bundespräsident Alexander Van der Bellen nimmt sich in letzter Zeit kein Blatt vor den Mund. Nun ...
Innenpolitik
FPÖ startet Volksbegehren gegen ORF-Gebühr
849 mal kommentiert
Schuch-Gubik und Hafenecker präsentierten am Mittwoch das FPÖ-Volksbegehren gegen den ORF.
Mehr Fußball International
Erst Ärger, dann Stolz
Staunen nach ÖFB-Comeback – jetzt winkt Aufstieg!
Sportkrone Inside
ÖFB-Comeback in Irland & Klopps Aufatmen im DFB
Emotionaler Abschied
Besonderes Geschenk für beliebten TV-Experten
Nach „schönem Abend“
Klopp gewinnt, aber diese Frage sorgt für Ärger
Sieg ohne Superstar
Eklat um Ronaldo: Jesus legt noch einmal nach!
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake

Vorteilswelt

Alle Anzeigen

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf