14 Monate: Wichtige deutsche Bahnstrecke gesperrt

Grund für die Sperre ist die umfassende Sanierung der Strecke zwischen Hannover und Berlin. Hunderte Kilometer Weichen, Gleise und Oberleitungen werden erneuert, ebenso rund zwei Dutzend Bahnhöfe modernisiert, wie die Bahn mitteilte. Besonders aufwendig dürfte wohl die Erneuerung von mehr als 50 Kilometer fester Betonfahrbahn rund um die Stadt Stendal in Sachsen-Anhalt werden.