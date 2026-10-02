ÖFB-Comeback in Irland & Klopps Aufatmen im DFB

Drei Spiele, sieben Punkte und weiterhin ungeschlagen! Das ÖFB-Team kann mit der Punkteausbeute in der Nations League zufrieden sein, zur Belohnung gibt es die Tabellenführung. Im Podcast „Sportkrone Inside“ thematisieren wird zudem den ersten Deutschland-Sieg unter Jürgen Klopp, Ronaldos möglichen Rückzug aus der Selecao, den ersten Punkte der Ladies der Wiener Austria in der Königsklasse sowie den Skandal rund um Manchester City.