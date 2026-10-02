„Verdammtes A****loch“: Steelers-Krach bei Pleite

NFL-Altmeister Aaron Rodgers hat mit den Pittsburgh Steelers eine knappe Auswärtsniederlage in Cleveland kassiert – und dabei vor allem mit einem kurzen Wortgefecht für Aufsehen gesorgt. Im ersten Viertel der Partie war zu sehen, wie der Quarterback genervt in Richtung Chefcoach Mike McCarthy an der Seitenlinie brüllte: „Was zur Hölle! Sag‘ was an!“ Die TV-Kameras fingen auch die Antwort des Trainers ein: „Verdammtes Arschloch.“ Am Ende verloren die Steelers mit 24:27.
„Was auf dem Feld gesagt wird, bleibt auf dem Feld, so bin ich aufgewachsen. Aber ich verstehe, dass das heute nicht mehr der Fall ist“, schilderte der Trainer danach. „Ich wünschte, ich hätte nicht diese Worte benutzt.“
Kicker Szmyt Matchwinner
Rodgers hatte in dem spannenden Match drei Touchdowns geworfen, aber auch zwei Interceptions verursacht. Nachdem die Gäste aus Pittsburgh einen zwischenzeitlichen 7:21-Rückstand aufgeholt hatten, stand es in einer spannenden Schlussphase 24:24. Dann entschied ein Field Goal aus 56 Yards von Browns-Kicker Andre Szmyt zehn Sekunden vor Schluss die Partie.
Die Niederlage der Steelers bei den Browns bedeutete, dass Rodgers das letzte Donnerstagsspiel seiner Karriere verlor und damit einen Allzeitrekord auf der großen Fernsehbühne verpasste. Der Routinier, der nach der Saison seine Karriere beendet, bleibt bei 13 Siegen in „Thursday Night Football“-Partien. Die Bestmarke hält Tom Brady (14).
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