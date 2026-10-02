„Verdammtes A****loch“: Steelers-Krach bei Pleite

NFL-Altmeister Aaron Rodgers hat mit den Pittsburgh Steelers eine knappe Auswärtsniederlage in Cleveland kassiert – und dabei vor allem mit einem kurzen Wortgefecht für Aufsehen gesorgt. Im ersten Viertel der Partie war zu sehen, wie der Quarterback genervt in Richtung Chefcoach Mike McCarthy an der Seitenlinie brüllte: „Was zur Hölle! Sag‘ was an!“ Die TV-Kameras fingen auch die Antwort des Trainers ein: „Verdammtes Arschloch.“ Am Ende verloren die Steelers mit 24:27.