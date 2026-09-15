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Mercedes-AMG bringt V8-CLE nur für Petrolheads

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15.09.2026 06:01
(Bild: Mercedes-Benz)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Nachdem AMG zuletzt vor allem leistungsstarke E-Autos vorgestellt hatte, zielt der nun präsentierte CLE 646 „Spezialanfertigung“ auf das Herz der Verbrenner-Fans. Die auf 30 Exemplare limitierte Hochleistungsversion des Coupés wird in Affalterbach von Hand aufgebaut und soll sowohl für die Straße als auch für die Rennstrecke geeignet sein.

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Der CLE 646 ist nach dem auf 250 Exemplare begrenzten offenen PureSpeed das zweite Modell der „Mercedes-Benz-Mythos“-Serie. Basis des Sondermodells ist der Mercedes-AMG CLE 53. Dessen Antrieb und Karosserie wurden allerdings umfangreich umgebaut. So sinkt das Gewicht u.a. durch den großzügigen Einsatz von Carbon und Kunststoff anstelle von Stahl und Glas sowie den Verzicht auf die Rückbank um 170 Kilogramm. Das fahrfertige Leergewicht gibt Mercedes mit 1895 Kilogramm an.

Zudem verschwindet die Allradtechnik zugunsten eines puristischeren Hinterradantriebs, den Antrieb übernimmt anstelle des Serien-Sechszylinders ein 4,0-Liter-V8-Biturbo mit 646 PS Leistung und 850 Newtonmeter, der an eine Neungang-Automatik gekoppelt ist. 

Für einen stabilen Temperaturhaushalt auch bei hoher Belastung verfügt der Achtzylinder über drei Kühlkreisläufe: einen Hochtemperaturkreislauf für den V8 und je einen Niedertemperaturkreislauf für Ladeluft- und Getriebeölkühlung sowie für die 48-Volt‑Komponenten. Im Mercedes‑AMG CLE 646 Spezialanfertigung wurden diese gezielt verstärkt, um die Kühlleistung auf ein besonders anspruchsvolles Anforderungsprofil mit Rennstreckeneinsätzen bis hin zu hohen Außentemperaturen auszulegen.

(Bild: Mercedes-Benz)
(Bild: Mercedes-Benz)
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(Bild: Mercedes-Benz)
(Bild: Mercedes-Benz)
(Bild: Mercedes-Benz)

Für den Rennstreckeneinsatz erhält das Coupé außerdem ein gemeinsam mit KW entwickeltes Gewindefahrwerk, Keramikbremsen sowie eine optimierte Aerodynamik. Die Spur wächst vorne und hinten um jeweils 60 Millimeter, die Reifen sind bis zu 335 Millimeter breit. Frontdiffusor und Heckflügel lassen sich für den Rundstreckenbetrieb verstellen.

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Tempo 100 soll nach 3,9 Sekunden erreicht sein, 200 km/h nach 11,4 Sekunden. Die Höchstgeschwindigkeit beträgt 310 km/h.

Alle Fahrzeuge sind nach Angaben des Herstellers bereits verkauft. Einen Preis nennt Mercedes nicht.

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