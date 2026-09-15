Mercedes-AMG bringt V8-CLE nur für Petrolheads

Der CLE 646 ist nach dem auf 250 Exemplare begrenzten offenen PureSpeed das zweite Modell der „Mercedes-Benz-Mythos“-Serie. Basis des Sondermodells ist der Mercedes-AMG CLE 53. Dessen Antrieb und Karosserie wurden allerdings umfangreich umgebaut. So sinkt das Gewicht u.a. durch den großzügigen Einsatz von Carbon und Kunststoff anstelle von Stahl und Glas sowie den Verzicht auf die Rückbank um 170 Kilogramm. Das fahrfertige Leergewicht gibt Mercedes mit 1895 Kilogramm an.