AMG-4-Türer-Coupé: Hyperstark, megairritierend

Wenn es dann so weit ist, kann man (zumindest in Deutschland, freie Bahn vorausgesetzt) hemmungslos aufs Pedal treten, ohne kurz danach eine ultralange Geduldsmeditation durchziehen zu müssen. Die Kombination aus drei Axial-Fluss-Motoren liefert im GT 63 ein maximales Antriebsdrehmoment von 2000 Nm, das vollvariabel an alle vier Räder verteilt wird. 2,4 Sekunden dauert der klassische Standardsprint mit dem 2460 kg schweren Fahrzeug, in Tesla-Messung (also mit 1-Foot-Rollout) sind es gar nur 2,1 Sekunden. Nach 6,8 Sekunden stehen 200 auf der Uhr, maximal läuft er 300 km/h.