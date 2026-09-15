Genussreise durch Österreich auf der Kaiserwiese

Brauchtum und Programm für Familien

Neben der Kulinarik prägen Musik und Brauchtum das Programm im Wiesn-Dorf. Auf der Festbühne treten Volkstanz- und Schuhplattlergruppen aus mehreren Bundesländern auf. In der Bundesländerhütte präsentieren sich Handwerksbetriebe mit Schmuck, Drechselarbeiten, Lavendelprodukten, Wein und weiteren regionalen Erzeugnissen. An den Wochenenden rückt die Kinder-Wiesn mit einem eigenen Familienprogramm in den Mittelpunkt. Zum Abschluss am 11. Oktober ist im Wiesbauer-Zelt ein Kinderkonzert der Weltmusikanten geplant.