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Genussreise durch Österreich auf der Kaiserwiese

Wien ist leiwand
15.09.2026 06:00
Promotion
(Bild: Stefan Burghart)
Porträt von Sponsoring
Von Sponsoring

Von Kaiserschmarrn und Spätzle bis zu Uhudler und ungarischen Lángos: Im frei zugänglichen Wiesn-Dorf der Wiener Kaiser Wiesn stehen ab 24. September Kulinarik, Brauchtum und Familienprogramm im Mittelpunkt. Für das Abendprogramm in den Festzelten gibt es Tickets im Krone Ticketshop unter ticket.krone.at 

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Wer glaubt, für echte Wiesn-Stimmung müsse man bis zum Abend warten, war noch nicht im Wiesn Dorf!

Wenn am 24. September die Wiener Kaiser Wiesn ihre Tore öffnet, wird die Kaiserwiese im Prater wieder zum Treffpunkt für Genießer, Familien, Musikfans und alle, die Lust auf ein paar richtig schöne Stunden haben. Täglich ab 12 Uhr und bei freiem Eintritt.

Kulinarisch quer durch Österreich
Das gastronomische Angebot spannt dabei einen Bogen durch mehrere österreichische Regionen. Auf den Speisekarten stehen unter anderem Spätzle, Kaiserschmarrn, Brezelvariationen, Kartoffelspiralen sowie Spezialitäten rund um den Uhudler. Ergänzt wird das Angebot durch Sturm, Süßwaren und Lebkuchenherzen. Über die österreichische Grenze hinaus führt ein Stand mit ungarischen Lángos.

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Brauchtum und Programm für Familien
Neben der Kulinarik prägen Musik und Brauchtum das Programm im Wiesn-Dorf. Auf der Festbühne treten Volkstanz- und Schuhplattlergruppen aus mehreren Bundesländern auf. In der Bundesländerhütte präsentieren sich Handwerksbetriebe mit Schmuck, Drechselarbeiten, Lavendelprodukten, Wein und weiteren regionalen Erzeugnissen. An den Wochenenden rückt die Kinder-Wiesn mit einem eigenen Familienprogramm in den Mittelpunkt. Zum Abschluss am 11. Oktober ist im Wiesbauer-Zelt ein Kinderkonzert der Weltmusikanten geplant.

Die Wiener Kaiser Wiesn läuft von 24. September bis 11. Oktober auf der Kaiserwiese im Wiener Prater. Das Wiesn-Dorf ist täglich ab 12 Uhr bei freiem Eintritt geöffnet. Am Abend verlagert sich das Geschehen in die großen Festzelte, wo Live-Musik und Partystimmung auf dem Programm stehen. Tickets für das Abendprogramm sind im Krone Ticketshop unter ticket.krone.at erhältlich! 

Jetzt noch schnell Tickets sichern! 
Auf geht‘s zur Wiener Kaiser Wiesn! 
(Bild: Stefan Burghart)

Also: Tracht herrichten, Freunde zusammentrommeln und Wiesn-Termin fixieren.
Sichern Sie sich jetzt schnell Ihre Tickets für die beliebten Abendveranstaltungen beim Wiener Kaiser Wiesn Fest.
Das vollständige Programm und alle Tickets finden Sie im Krone Ticketshop unter ticket.krone.at 

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